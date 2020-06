GOCA BOŽINOVSKA ČULA DA SU CECA I VELJKO DOBILI VIRUS: Isteraću Mirka iz kuće ako ima KORONU! Ja sam mrtva žena!

Goca Božinovska kaže da neće grom u koprive i da nema nameru da se testira na COVID-19. Čim je čula da je njena koleginica Svetlana Ceca Ražnatović i njen sin Veljko Ražnatović pozitivni na koronu, odmah je uzela toplomer i sinu Mirku Šijanu i snajki Bojani Rodić izmerila temperaturu.

Međutim, Goca smatra da je taj virus bezazlen i da ne treba širiti paniku bez potrebe.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Kakva crna korona. Znate koliko ljudi je na nogama preležalo taj virus. Šta se sad podigla tolka prašina. Nisam se testirala i nemam nameru, a ni moj sin Mirko. Ako ima koronu ima da ga isteram iz kuće. Šalu na stranu, on i moja Bojana pucaju od zdravlja. Rumena, lepa deca, kakav virus. Evo sad sam im merila temperaturu, oboje imaju 36,2. I da dobiju koronu, to je sad moderno. Evo ja nemam temperaturu ni do 36, ja sam mrtva žena, počela sam da se hladim. Nosila sam tri hektara zemlje, kakva korona, ja se ubijam od psla preznojim se i sve izađe iz mene.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić, Foto: Damir Dervišagić

