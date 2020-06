Nives Celzijus objavila je provokativnu fotografiju u donjem vešu, koju su muškarci odmah počeli da komentarišu.

Pevačica i voditeljka pozirala je u provokativnom izdanju na koje skoro niko nije ostao ravnodušan.

"To mete, to čisti, to radi na tenu, to vežba listove, to razmišlja kako će se zvati njena najnovija pesma", napisala je Nives tada uz objavljenu fotografiju.

