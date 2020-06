NE VOLIM SAMOĆU! ŽELIM DA BUDEM VOLJENA ŽENA I MAJKA: Milica Todorović otvorila dušu, a ovo je čini SREĆNOM!

Milica Todorović iskoristila je period bez nastupa da se osami s porodicom u rodnom Kruševcu i nakratko pobegne od javnosti kojoj je bila izložena tokom veze sa glumcem Petrom Strugarom.

Pevačica je sada progovorila o svemu što joj se dešavalo.

Da li si imala štek ili te je pauza u poslu finansijski pogodila?

- Mislim da je u ovom trenutku neumesno pričati o bilo čijim finansijskim primanjima, tj. generalno o finansijama, jer je ceo svet zadesila ozbiljna kriza na svim nivoima.

Šta je to što te usrećuje, a koji su ti najveći strahovi?

- Srećna sam devojka i mene čine srećnom male stvari. Često se desi da se od sreće i rasplačem. Ne volim samoću, a strahovi se menjanju, dolaze i odlaze s godinama. Trenutno nemam nijedan strah.

Da li si se do sada navikla da tvoj život bude izložen javnosti ili to još uvek ne umeš da metabolišeš?

- Navikla sam da je moj život pod budnim okom javnosti, i nekada se desi da mi treba predah od svega i da me niko ne zna. Ali kako radim posao koji najviše volim, prihvatila sam to. Volim ljude, da se smejem, da pričam sa njima i da imam interakciju s publikom na nastupima, društvenim mrežama i generalno kada me negde sretnu.

Da ti neko da čaroban štapić koji ostvaruje tri želje, koje bi to bile?

- Da budem uspešna, ostvarena i voljena žena i majka. I jedna od želja bi sigurno bila da sva deca koja su bolesna ozdrave.

