DARKO LAZIĆ SMRŠAO 62 KG! Pogledajte kako PEVAČ izgleda pola godine od OPERACIJE ŽELUCA! NEMA GA POLA!

Pevač Darko Lazić sa verenicom Marinom Gagić uhvaćen je u kafiću, a svi su primetili da je neverovatno smršao.

Ekipa emisije "Paparaco lov" je uslikla Darka sa Marinom kada je krenuo ka teretanu, gde je vredno radio i trenirao, a kako se navodi on je izgubio čak 62kilograma.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Na sebi je pevač imao trenerku i majicu, te se jasno moglo videti da je "oslabio" dosta i da se potpuno posvetio sebi i zdravom životu.

Podsetimo, popularni pevač nedavno je bio na intervenciji tokom koje mu je smanjan želudac te više neće moći da jede kao ranije. Kako je kuburio sa viškom kilograma, Darko je odlučio da na ovaj način reši problem.

- Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a i kretanje mi je predstavljalo problem zbog kilograma. Osim svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno ni da se krećem, jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo - rekao je nedavno Darko.

foto: Printscreen Paparaco Lov

"Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti", rekao je pevač.ž

foto: Printscreen/Paparazzo lov

