POLA ESTRADE IMA PRIJAVLJEN BORAVAK U EVROPSKOJ UNIJI: Zbog deviznih penzija plaćaju porez u inostranstvu

Brojni pevači plaćaju porez u Srbiji jer su prinuđeni na to, u suprotnom ne bi mogli da obavljaju izvođačku delatnost na ovim prostorima. Uglavnom su to minimalni iznosi, o čemu je Kurir pisao prethodnih dana, dok realan porez na zaradu neke zvezde uplaćuju u inostranstvu. Među njima su Seka Aleksić, Goca Božinovska, Aca Lukas i drugi.

Zlata Petrović stekla je penziju od 500 evra, kao i Džej Ramadanovski, a rezident Austrije bio je i Šaban Šaulić.

- Godinama sam bila prijavljena u Austriji i imala sam austrijske papire. A ko ima radnu vizu, mora da plati poreze i doprinose. Svako ko ima radnu vizu, ima status samostalnog radnika. Sve je kao u Srbiji, samo mnogo skuplje. U Austriji porezi i doprinosi godišnje izađu oko 6.000 evra, plus još 1.000 treba da se plati knjigovođa. Ali onda možeš da radiš svuda, sem u Švajcarskoj - ispričala je Petrovićeva, koja je u penziji skoro dve godine, dok je njena drugarica Božinovska nagovorila i stariju ćerku da misli o svojoj budućnosti.

- Prijavljena sam u Austriji i tamo plaćam! To je normalno. Mada i ovde uplaćujem penziono. Ja sam to regulisala i sebi i Jeleni, objasnila sam joj da je to važno.

Džej je prošle godine dobio invalidsku penziju u iznosu od 1.500 evra kao osiguranik Austrije. - U Austriji sam uvek uplaćivao porez. A u Srbiji sam plaćao porez jer sam držao klub - kazao je on.

Seka nikada nije htela da priča o tome zašto namete plaća u Beču, osim u Poreskoj upravi kada su je saslušavali 2015. Svojevremeno je i Aca Lukas porez plaćao u Nemačkoj, ali nije poznato da li je i dalje njihov osiguranik.

