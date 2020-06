LUNA OTKRILA SVOJ NAJVEĆI STRAH: Gledala sam ga sa DRUGOM, neću da budem OSTAVLJENA! Čvrsto mu OBEĆALA jednu stvar!

Još jedna u nizu rasprava Lune Đogani i Marka Miljkovića prikazana je zadrugarima na ekranima. Naime, tokom prethodne žurke Luna je zamerila Miljkoviću što nije obraćao pažnju na nju, na šta se on ekstremno pobunio

"Ja se ne osećam nesrećno pored Lune, da sam nesrećan, ja bih prekinuo vezu, seli bi i popričali najnormalnije i dogovorili bismo se da se rastavimo. Niti je ona nesrećna, niti ja, opet kažem neću da se vraćam zbog čega", rekao je Miljković.

"Ja imam strah da budem ostavljena, to je moj najveći problem, možda to i treba da se desi, da ja shvatim. Ja stalno u njegovim izlaganjima osetim to: ,,Ako uradiš ovo, onda ću te ostaviti" i slično, ja ne mogu da se pomirim sa tim, koja je poenta biti sa nekim u vezi, planirati budućnost, ako ćemo ja da grešim i on stavlno da me ostavlja", pričala je Đoganijeva.

foto: Pritnscreen

"A je l' možeš da kažeš malo o suprtonoj strani?", ubacio se Miljković.

"To ne vodi nikuda, ili ćemo da stavimo tačku, da krenemo ispočetka i da zaboravimo na sve te prošle stvari. U životu je svašta moguće, ako želiš, ja sam mnogo toga mislila da je nemoguće, pa opet... To nije ljubomora na Jelenu, ja sam to gledala napolju, gledala sam ih svaki dan. Ja ne znam da li sam jedina videla to što sam videla. On priča i sa Ivom, i sa Tarom, ja nemam problem. Ja o Jeleni imam prelepu sliku, ali ne može da mi izlađu neke slike iz glave. On mora da zna sve detalje i ja bih kopala da je on ušao i pitala bih ga koliko ostaje. On je meni rekao da ne može da me zamisli pored drugog muškarca, ali ja sam njega ovde gledala sa drugom devojkom", pričala je zadrugarka.

"Ma kako ti to porediš? Mi ne mamo ništa, nikakvu emociju! Ti i ja plus nismo u vezi bili", odbrusio je Marko.

"Ma ja sam gledala da ti nju maziš po glavi. Volela bih da vidim jednu devojku, bre, ovde zameraju kada prođu pored neke devojke, a ne da mazi neku drugu ili da plešu. Mnogo gore stvari trenutno postoje. Danas kad su bila pitanja gledalaca, to me je pogodilo mnogo. Ovde ljudi kukaju, mene je blam, ja više nemam šta da kažem. Znam da izgledam kao psiho devojka, koja smara svog dečka. Mene boli, jer ja nisam takva devojka. Nisam u prošlosti niti bila ljubomorna, niti znam šta da ti kažem, ne mogu da kažem da sam nesrećna u vezi, nego uopšteno sam nesrećna. Zato što sam previše toga uradila, a neke stvari ne mogu da se promene, kao ispočetka. Mislim da sam se pokajala što sam započela život koji sam započela. Nije ovo svet za mene", jadala se Đoganijeva.

"Luna, poenta je što ti nisi ništa naučila", dobacila joj je majka Anabela Atijas.

"Eto, Teodora, ona nema potrebu da se vraća ovde, zvezda je, imala je nekoliko greškice, koje je ispravila. Ja sam se vratila i uradila ovo, drugi put sam sve uradila kako je trebalo. Treći put nije trebalo. Samo sam se vratila na početak, ništa nisam pametno uradila, možda da sam ostala kod kuće, on možda ne bi bio ni sa kim, on bi izašao napolje, mi bismo se videli", nastavila je Luna.

"Ne bih ja bio ovde ni sa kim, poznajem sebe, tako da nema šanse", ubacio se Miljković.

foto: Printscreen

