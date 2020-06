BOJANIĆ PREVARIO ŽENU, ALI I KOLEGINICE: Pevač našao MLADU ljubavnicu u Americi, a onda isplivala afera oko NOVCA!

Miloš Bojanić javno je priznao da je varao suprugu, a optužili su ga i da je prevario koleginice i obema uzeo novac za jednu pesmu.

Pevač Miloš Bojanić bio je deo rijalitija, a neposredno pred ulazak u rijaliti priznao je da je svojevremeno u Americi prevario svoju suprugu sa dvadeset godina mlađom ženom.

"Ako u Americi ili bilo gde na svetu postoji žena koja ima naše dete, neka se javi! Uradićemo DNK analizu i odmah ću priznati dete! Ko zna šta je sve bilo pre mnogo godina. Iskreno, ja sam oduvek i želeo treće dete", rekao je pevač svojevremeno.

Tokom boravka u rijalitiju Miloš se žestoko sukobio sa Saškom Karan pa je tako nastala polemika kome je Bojanić prodao pesmu "Vragolanka", Zlati Petrović ili Saški Karan, kao i o čemu se radi u aferi "Plakati".

"To je bilo pre 2000. godine, kada je gospodin Bojanić zvao Sašku nekoliko puta i nudio joj pesmu "Vragolanka". Ja sam u jednom momentu rekao da odemo da vidimo šta je to, a Saška mi je kroz zezanje rekla: "Ma pusti ga, dosadan je, bio je ranije zaljubljen u mene, nisam mogla da živim od njega, kad sam se pojavljivala na tezgama, stalno je bio tu, a kad se vidimo, on mi ni jednu reč ne kaže", počeo je priču Saškin suprug za "Pink", pa nastavio:

"Mi smo tada ostavili njemu 500 maraka, otišli smo od njega. Saška je snimila tu pesmu sigurno godinu dana pre Zlate, ali pesma nije odmah izdata, tražilo se ko će to da uradi da bi se to na kraju našla najadekvatnija ponuda od firme u Bijeljini. Tamo je reklamirala ploču, a pesma "Vragolanka" je bila na njoj. Posle možda pet meseci, osam, godinu dana, Saška me zove uznemirena, kaže "Videla sam da "Vragolanku" peva Zlata". Šta se tu dešavalo, ne znam, kasnije je Saška trebala da reklamira ovde pesmu, međutim to je stopirano jer je Zlata već snimila pesmu."

