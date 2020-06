Kristinu Kiju Kockar zaustavila je noćas policija, a sada je ona priznala šta se zaista desilo.

Naime, domaći mediji pisali su da je Kija vozila pod dejstvom alkohola, ali Kija kaže da je to izmišljotina.

"Glupost. Policija me jeste zaustavila, ali kaznila je suvozača zbog pojasa. To je to", rekla je Kija Kockar.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/I.E, Foto: Printscreen/Premijera

