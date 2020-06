POZNATI JELI LIMUN, OPERISALI ŽELUDAC, ALI TU NIJE BIO KRAJ: Estrada smršala 160 kilograma, a evo kako! (FOTO)

Ličnosti sa estrade u Srbiji podvrgli su se dijetama kako bi skinuli višak kilograma, a neki su i smanjivali želudac.

Mnoge su iznenadile promene poznatih, posebno onih koji su "skinuli" preko 50 kilgrama.

Zorana Pavić

"Za 4 meseca sam skinula 19 kilograma. Dosta mi je žena pisalo na društvenim mrežama, takve sam poruke dobila da sam želela sve da ih zagrlim. Mislim da je prvo bitno vratiti mentalni balans, iz nervoze ne može ništa da se uradi. Ja sam stvarno imala privatne lomove, mnoge dijete koje sam pokušavala nisu mi davale rezultate", rekla je Zorana u "Magazin IN" i dodala:

"Ti laseri stvarno rešavaju. Ja sam skroz promenila svoju ishranu. Ono što ne bih savetovala, jeste da sam ja 20 dana jela samo živ limun. Mogla sam da završim u bolnici. Bez kore sam jela limun. Primetila sam da to meni ubija apetiti. I to nikome ne bih preporučila. Kad vidim žuto, nije mi dobro. Sada sam ušla u neki drugi režim."

foto: ATA Images

Indira Aradinović Indi

Indi je operacijom želuca uspela da smrša više od 30 kilograma, a nakon te intervencije zadesile su je mnogobrojne komplikacije.

"Nakon svega, ostala sam bez slezine, povređen je pankreas, a do kraja je života ću morati da primama inekcije. Dobila sam bajpas umesto smanjenog želudca. Više nikada neću imati staro zdravlje koje sam imala pre nego što sam otišla na operaciju, sve što se desilo je meni trajno promenilo život. Moj organizam je oslabljen i pitanje je da li ću uspeti da se vratim na staro stanje", objasnila je pevača.

foto: Printscreen Amidži šou

Ana Nikolić

"Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnu rutinu. Čim ustanem pijem 2 čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga sledi moj doručak, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo sveža salata ili pahuljice. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (belo bršno), držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz. Meso takođe sem ribe. Ako mi bas padne šećer onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promeni i samim tim će uspeti. Prvih mesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepa, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano to bolje. Pijem 2-3l vode dnevno. Nekad i 4!", rekla je Ana za "Blic".

foto: Printscreen/Instagram

Darko Lazić

Darko je hirurškim putem na jednoj privatnoj klinici u Beogradu smanjio želudac.

"Pričao sam se lekarima i oni su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da se radi o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami tek nestati posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku pobediti", pričao je Lazić za "Blic".

Operacija je trajala svega sat vremena, a Darko se brzo oporavio.

foto: Printscreen/Paparazzo lov

Kurir.rs/K.Đ, Foto: ATA Images

Kurir