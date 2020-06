VESNA ĐOGANI JEDNO NE MOŽE DA PREBOLI: Pričala o odnosu sa Đoletom, pa pomenula njegovu bivšu SLAĐU!

Đole i Vesna Đogani važe za jedan od najskladnijih parova na estradnoj sceni, ali njihova veza i brak nisu prošli bez skandala.

Iako se, kako sama kaže, "vole već jedno 18-19 godina", Vesna je otkrila da i dalje vuče rep zbog toga što je došla na mesto Slađe Delibašić, koja je bila Đoletova prva žena.

"Ništa me posebno ne pogađa zato što sam kao javna ličnost navikla na te tračeve. Možda da sam Đoleta otela od Slađe. To se oseti kada vidite da celokupno javno mnjenje ne podržava to što radite", rekla je Vesna u emisiji "Magazin IN".

