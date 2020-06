DAJANA BESNA NA SAŠU POPOVIĆA ZBOG ŽIKE: Nije smeo da objavi da moj bivši muž ima koronu!

Dajana Paunović zatečena je infomracijom da je njen bivši muž Žika Jakiš zaražen virusom COVID -19.

Voditeljka je još više revoltirana time što je to objavio Saša Popović, a ne Žika.

- Ja sam iznenađena i zgranurta da neko umesto Žike objavljuje njegove rezulatte, a da to nije učinio neko ko je testiran i to na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. U ovom slučaju bi moj bivši muž trebalo da javno izađe i kaže šta ima. Nas dvoje se nismo videli od Cecine poslave, a ni naš sin. Ne postoji mogućnost da smo sin i ja zaraženi jer nismo imali bliski kontakt sa Žikom. Iznenadili ste me ovom informacijom jer je on meni rekao da čeka rezultate testiranja.

foto: Sonja Spasić

Ljiljana Stanišić / foto Damir Dervišagić

