KATARINA GRUJIĆ OTKRILA ZA KOJU CIFRU BI UŠLA U ZADRUGU: Zavrteće vam se u glavi kad budete čuli!

Katarina Grujić je otkrila za kou cifru bi ušla u Zadrugu.

"Ja se nisam testirala jer nisam bila u kontaktu sa osobama koje su bile rizične, ili koje imaju virus, ali čim se završi spot planiram da idem na testiranje. Želim da ja sama budem sigurna, kao i moja porodica."

Za vreme korone na terasi pravila si koncert za komšiluk?

"Mislim da je bila nedelja, sunce je bilo, 28 stepeni, pustila sam muziku, a onda su mi fanovi pustili poruku gde su mi naručivali pesme i ja sam ih naravno ispoštovala. Nije mi bilo teško."

Takođe si za vreme korone i kuvala.

"Jeste, volim zdravo da se hranim, nisam se ugojila za vreme izolacije i nastaviću da kuvam. Najviše sam pravila ćufte u paradajz sosu, a ribu najbolje spremam. Kada budem napravila ribu zvaću vas da je probate u mom novom stanu."

Gledali smo te sinoć na "Zadrugoviziji", a i sama si bila rijaliti učesnik. Da li možda možemo da te očekujemo u četvrtoj sezoni "Zadruge"?

" Pa ja sam već govorila na tu temu. Ja sam 2013. godine bila na "Farmi" i to je bilo moje vreme kada je trebalo da se promovišem i smatram da sam ostavila najbolji utisak. Sada mislim da nemam vremena za to, gledam "Zadrugu" kada mi to vreme dozvoljava."

Kristijan je rekao da je potpisao ugovor da za 350.000 evra uđe u Farmu. Za koju bi ti cenu ušla ponovo?

"Pa to bi verovatno bila duplo veća cifra, shodno mojoj zaradi koju bih imala u tih nekoliko meseci dok bi bila tamo" završila je pevačica.

