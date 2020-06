ESTRADNI ŠOK POSLE KORONE! Ovaj potez pevača ŠOKIRAO je vlasnike klubova, da li će i vas?!

Iako su mnogi estradnjaci tokom pandemije koronavirusa bili u strahu da se neće skoro vratiti nastupima, pokazalo se da je taj strah bio neosnovan.

Naime, ne samo da se publika uželela provoda, već su se mnogi pevači dosetili kako da iskoriste trenutnu situaciju i podigli cene svojih nastupa.

Pojedini pevači su otišli toliko daleko te svoje nastupe nakon korone naplaćuju i za 1.500 evra više nego pre.

foto: ATA Images

- Nekoliko poznatih pevača povećalo je cene nastupa za 500 pa čak i 1.500 evra samo zato što su prvi nastupi po kafanama nakon korone bili izuzetno posećeni. U tome prednjače mladi pevači koji su tek nekoliko godina na sceni, a ono što je zabrinjavajuće jeste da ih menadžeri podržavaju u tome umesto da im skrenu pažnju i objasne da to tako ne ide - kaže izvor koji tvrdi da će tako samo zalupiti sebi vrata.

- Iako je nekima prošlo to što su bahato podigli svoju cenu, to nikako ne može da se održi na duže staze. Možda su sada napunili kafane, ali vlasnici većih klubova to neće tolerisati. Čim splasne interesovanje publike, sami će zatvoriti sebi vrata. Neki pevači, poput Saše Kovačevića, Nataše Bekvalac, Aleksandre Prijović, Šaka Polumente, uzimaju visoke honorare, ali im ne pada na pamet da ih sada dodatno povećavaju. Zamislite da i te veće zvezde počnu da dižu cene nastupa, na šta bi to ličilo? Baš ti koji najlošije rade odlučili su da zarađuju na grbači naroda - kaže izvor, s čijim je mišljenjem saglasan i estradni menadžer Goran Lečić.

foto: ATA Images

- Kada je reč o pevačima sa kojima sarađujem, poput Radiše Trajkovića Đanija, Dare Bubamare, Vuka Moba, mogu da kažem da je njihova cena ostala ista. Sada je situacija takva da su ljudi željni provoda, ali niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da će publika zadržati toliko interesovanje i za tri-četiri meseca. Gotovo sam siguran da ćemo sledećih mesec dana odlično raditi, ali to nikako nije dovoljno da se pevačima toliko drastično poveća cena - objašnjava Lečić koji ne podržava to što se određeni pevači hvale novim honorarima.

- Nezahvalno je da se pevači razmeću znatno većim honorarima do kojih su došli jer je narod predugo bio zatvoren. Vodim se time da pevaču podignem cenu isključivo ukoliko na više nastupa uzastopno puni klubove i pravi dobru atmosferu. U svakom drugom slučaju dizanje cene nije opravdano. Ko god se hvali da posle korone košta 1.000 ili 1.500 evra više, mora da ima u glavi da time ne diže sebi cenu i da nije pohvalno razmetati se ciframa do kojih su došli zbog pandemije. Pohvalno je samo ukoliko do toga dođe radom i vrhunskim nastupima - zaključuje Lečić.

foto: ATA Images

kurir.rs/alo

