LEŽIM I JEČIM, HTELA SAM DA UMREM OD KORONE! Nada Topčagić ispričala detalje koje niko nije znao! Evo gde se ZARAZILA

Pevačica Nada Topčagić jedna je od onih koja se, kada je proglašeno vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa u Srbiji, sklonila iz Beograda i otišla u svoju vikendicu na Tari, gde je bila sve vreme.

Ona je tamo bila sa svojim suprugom Zlatkom, a sada je otvorila dušu i priznala da se plašila korone, ali i da misli da ju je preživela!

Naime, pevačica se osvrnula na to što na estradi vlada panika zbog koronavirusa, a onda nam je ispričala šta joj se desilo.

"Čula sam da su Ceca i njen sin zaraženi, ali ja to gledam tako da su oni mladi i neće biti ništa. Ja mislim da sam ja koronu preživela. Znate šta se desilo, ispod mene (na Tari) ljudi izdaju Kinezima, sve vreme su tamo bili, u januaru su bili. I taj čovek koji je njima izdavao nas je pozvao, bili smo samo Zlatko, on i ja, jela sam tamo i kad sam došla kući, mene uhvatila temperatura, grlo, suprug me dovodi u Beograd, a onda smo Beki i ja otišli u Požarevac, mene suprug vozi, ja ležim i ječim, htela sam da umrem. Koje pevanje, mene samo što nisu iznosili, užas! Ja nemam temperaturu, mene može da slomi, malo, ali ovo je baš bilo! Budemo mi na tom slavlju, jedva me Zlatko dovezao do kuće, komšiluk mi je rekao, baš smo sinoć evocirali to, kažu "Nado, ti si bila mrtva". I kad sam išla u jednu kliniku na ulepšavanje, ja to ne radim preterano, malo, možda se i vidi, priča mi doktor, kaže "Ja sam, Nado, to preživeo", bio je negde u inostranstvu, kaže mi da nije mogao da priča, a ja nisam mogla da pričam. Mislim da sam ja to preživela, volela bih da odem da se testiram, da vidim da li imam antitela", kaže Nada.

"A što je najteže bilo, kad smo došli Zlatko i ja na Taru, kad je proglašeno vanredno stanje, ja pitam tog čoveka što izdaje Kinezima, da li su to ljudi koji žive kod nas, rade, imaju te robne kuće, a on mi kaže da oni direktno dolaze iz Kine, rentiraju auto i dođu tu. Tako da sam ja 100 posto to preživela. Moj suprug je kraće to prebrodio, a ja sam se borila sa životom. I još nisam išla kod lekara, sama sam sebe lečila", ispričala je Nada.

