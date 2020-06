ZA NJEGA BI BILO POGUBNO DA SE SRETNEMO, A JA BIH ZAVRŠILA U ZATVORU: Saška Karan odbila da uđe u Zadrugu, evo i zašto!

Saška Karan odbila je ponudu da uđe u "Zadrugu 4" na devet meseci za 400.000 evra! Kako je objasnila, ne sme da se usudi da opet uđe u rijaliti zbog proročanstva koje je dobila.

Naime, jedna poznata proročica ju je upozorila da će u jednom periodu života dobiti primamljivu novčanu ponudu, ali da mora da je odbije jer će u suprotnom završiti u zatvoru i zaviti porodicu u crnu!

„Ne znam što je svima čudno da mi je ponuđeno toliko para, pa shvatite da sam ja najplaćeni rijaliti igrač svih vremena. Dosta mi je više lažne skromnosti. Od kada je objavljeno da možda ulazim u rijaliti u septembru, krenuli su napadi ljudi, prete mi, jer su zli, pakosni i ljubomorni. Preko mene napadaju čelnike rijalitija jer me žele kao učesnika”, započela je priču Saška, a onda je otkrila nešto o čemu je godinama ćutala.

„Glavni razlog zbog kojeg sam odbila učešće je to što mi je jedna proročica prorekla mnogo toga, i sve ružno i lepo mi se obistinilo. Ja to sve što mi je ona rekla imam napismeno, a za 2020. godinu mi je rekla da me čeka zatvor i duga robija. Nisam plašljiva, ali imam ćerku i muža i stvarno ne bih da trunem u zatvoru duže vreme kako mi je ona rekla. To je živa istina, sada kada vratim film, sva se naježim. Nije mi prijatno. Rekla je da ću povrediti nekoga i da mogu da završim u zatvoru. Zato je meni porodica mnogo vrednija od tih para koje mi nude. Zamislite da budem u zatvoru u ovim godinama. I to jer sam u rijalitiju nekom sipala sonu kiselinu u lice, iskopala oko, ubila nekog ili odsekla glavu. Ma nisam ja više mlada da imam tu toleranciju za rijaliti”, kaže Saška i osvrće se na proročanstvo koje joj cele godine ne da mira.

„Ova godina je kritična za mene, pa ne bi da se zezam. Žena mi je prorekla i lepe i ružne stvari i sve mi se tako i odvijalo kako je rekla. Plašim se šta bi bilo kada bi ušla u rijaliti, pogotovo što je Miki Đuričić već potpisao da uđe. To krme. Pa mislim da bi za njega bilo pogubno da se sretnemo, a ja bih zbog toga završila u zatvoru. Mogu da uđem možda tek sledeće godine”, kaže Saška i otkriva da je njen favorit za pobedu Jelena Pešić, dok je nekadašnji drug Marko Miljković mnogo razočarao.

„Jelena Pešić je moj favorit, a Marko Miljković se mnogo obrukao i razočarao me. Ne mogu da verujem da ga ove dve majka i ćerka Luna i Anabela vradžbinama uništavaju. Ma dečko se totalno obrukao. Bila sam dobra sa njim, baš smo se lepo družili, ali ovo njegovo ponašanje je katastrofalno”, iskrena je Saška.

