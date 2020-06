SUTRA POKLON - KURIR STARS! EKSKLUZIVNA ISPOVEST ANABELINE MAJKE: Gagi će platiti za to što mi je zlostavljao ćerku

Svake sreda poklon u Kurir - magazin Stars!

Ekskluzivno! Ispovest Anabeline majke - Jadranka Polutak o porodici u rijalitiju: Gagi će platiti za to što mi je zlostavljao ćerku! Lunino ponašanje i to što psuje majku nema nikakvo opravdanje; Nisam znala da moja naslednica trpi nasilje u braku, ušla je u rijaliti da sve to izbaci iz sebe; Zbog svojih unuka ništa nisam mogla da uradim bivšem zeto ni onda kad sam saznala za mučenja.

Kurir Stars na Tari u poseti Nadi Topčagić: Najviše volim da jedem ono što zasadim u svojoj bašti.

Intervju sa Anjom Alač: Prija mi kad mi kažu da sam lepa na mamu.

Pevač doživeo nervni slom: Topalku majstori uništili brod.

Ana Stanić o prvom honoraru: Kao profesorka latinskog inkasirala 10 zarada svog oca.

Ne propustite novi Stars!

foto: Kurir

Foto: Promo

Kurir