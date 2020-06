ANABELINA MAJKA UPOZORAVA BIVŠEG ZETA! JADRANKA POLUTAK: Gagi će platiti za to što mi je zlostavljao ćerku!

Jadranka Polutak, majka Anabele Atijas, pomno prati dešavanja u rijalitiju "Zadruga", gde učestvuju njena ćerka, unuka Luna i bivši zet Gazmen Gagi Đogani, ali više nema želju da se oglašava u medijima.

Učinila je to jednom i njen intervju izazvao je veliku pažnju javnosti zbog stravičnih detalja koje je iznela, a tiču se fizičkog zlostavljanja koje je Anabela trpela od Gagija tokom njihovog braka.

foto: Instagram

Međutim, kada smo kontaktirali s Jadrankom pre nekoliko dana, rekla nam je da joj je teško da priča o životu svoje naslednice, koji nimalo nije bio lak, i da se svaki put potrese, ali je na kraju ipak pristala da sumira utiske o Anabelinom učešću u "Zadruzi" jer, kako je rekla, veoma ceni naš list.

- Što se tiče njenog ulaska, podržala sam je jer sam znala da joj je cilj da izbaci sve iz sebe, ono što ju je godinama mučilo i što je preživela. Uspela je u tome! Konačno se rasteretila, a godinama je to držala u sebi, pa ni ja nisam znala da trpi nasilje od Gagija. Mnogo joj zameram što je to krila od mene! Rekla mi je tek kad se razvela da je njeno fizičko mučenje trajalo poslednjih pet godina braka, a to je počelo mnogo ranije. Sad kažem, bogu hvala što je Anabela shvatila da je žrtva i što sad može punim plućima da diše. Teško je to, mnogo teško... Bila je osuđivana i na meti tih koji su joj život zagorčavali, a ona je samo ćutala - počinje priču Jadranka.

foto: Printskrin/Instagram

Iako nije htela direktno da nam kaže da li zamera svojoj unuci Luni što je bila drska prema Anabeli i psovala joj majku, napomenula je da takvo ponašanje nema opravdanje.

- Luna je sebi odabrala put i mi joj nećemo stajati na njemu. Ona je kroz život učena da je porodica svetinja, pogotovo majka. Za mene Lunino ponašanje nema nikakvo opravdanje! Koliko god da je u problemima, mora da zna da je Anabela neko ko joj je život dao, učio je da priča, hoda... Svaka majka bi trebalo da ima počasno mesto u životu deteta. To je sve što imam da kažem o njoj - poručila je Jadranka Polutak.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

O bivšem zetu Gagiju nema lepo mišljenje i nije spremna da mu oprosti to što je godinama tukao Anabelu.

- Neka se svako postavi u moju ulogu. Kako bi se osećao čovek da zna da mu neko dete dušmanski mlatio? Za to nema opravdanja, niko ne sme nikoga da fizički zlostavlja! Sve može ljudski da se reši. Nisam osoba koja bi mogla da se sveti, nisam mogla zbog svojih unuka ništa da mu uradim ni onda kad sam saznala za to. Pomislila sam da je on njihov otac, inače... Znam da mnogi kažu: "Kad bi neko moje dete napao, živ ne bih hodao" i ja tako uvek razmišljam kad su moja deca u pitanju. E, onda te život stavi pred takav ispit da moraš da prevagneš razumom, a ne srcem. Ima neko ko će Gagiju sve to naplatiti, neko kome ćemo svi mi jednog dana otići na ispovest - zaključila je Jadranka.

Ivan Ercegovčević/ foto Instagram

