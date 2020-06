KIJA KOCKAR ŠOKIRALA BOLNOM ISPOVEŠĆU! Sloba me MRZI, a to BOLI! On neće biti srećan samo zbog jednog!

Kija Kockar je ogolila dušu u ispovest i otkrila apsolutno sve tajne iz burnog privatnog, ali i poslovnog života.

Nakon što ju je tadašnji suprug Sloba Radanović javno prevario u rijalitiju "Zadruga 1", postala je heroina mnogim devojkama jer se na dostojanstven način borila sa tugom i izdajom. Sa njom su saosećale mnoge žene, dobila je armiju fanova, zbog čega je pre dve godine odnela pobedu u rijalitiju. Kockareva tvrdi da, uprkos svemu što joj je učinio, ne mrzi Slobu, već da on mrzi nju!

- Bio je ljubav mog života, naravno da patim i dalje, ali mi je mnogo bolje nego pre. Patim zbog toga što smo dozvolili da se drugi mešaju u naš brak, što je sve bilo pred očima javnosti, što me je obmanuo da me voli kao ja njega - kaže Kija na početku razgovora.

- Preboleću, a njemu će uvek biti teško jer nikad neće pronaći sebe! Vidim mu mržnju u očima prema meni zbog onoga što sam ja, a on to nikada neće biti!

- Sloba je znao za mene i pre nego što me je zvanično upoznao, ali ja za njega nisam. Igrom slučaja, on se družio s onim starijim dečkom s kojim sam se zabavljala, pa je znao sve o meni. A i mene su u Zrenjaninu svi znali, a on je bio nebitan lik. Počeli su da ga prepoznaju kao Kijinog dečka, pa kasnije kao Kijinog supruga, a sada kao Kijinog bivšeg muža!

Njihova veza je postajala ozbiljna, ali se Kockareva pitala zašto ne želi da je odvede kući i upozna sa roditeljima Dušanom i Draginjom. Kasnije joj je bilo jasno zašto je odugovlačio.

- Stideo se kuće u kojoj je živeo! Kada me je uveo u sobu, ugasio je svetlo, a meni uopšte nije bilo važno gde živi jer sam ga volela - tvrdi pevačica i otkriva:

- Ja sam kupila verenički prsten kojim me je verio, finansirala sam i naša dva medena meseca, ali i to sam uradila od srca jer smo bili muž i žena! Mislila sam da ćemo ostariti zajedno. Čak sam posle venčanja sebi kupila automobil, a na Fejsbuku napisala da je to poklon od muža, jer nisam htela da dozvolim da se drugi sprdaju što vozi ženina kola - ispričala je Kija.

Počeli su da žive zajedno u decembru 2013. na Dorćolu u svega 20 kvadrata. Kija je na Trgu republike iznajmila kiosk u kome je prodavala kuvano vino, ali je ubrzo zaradila više novca, pa su se preselili u veći stan. Posle dve godine zaposlila se u „Er Srbiji" i otišla u Abu Dabi, a 26. septembra 2016. Sloba i Kija su se venčali u opštini samo u prisustvu kumova. Godinu dana kasnije, 1. maja napravili su veliku svadbu u Zrenjaninu. Međutim, već tada su počele nevolje s njegovim roditeljima.

- Njihova netrpeljivost prema meni je počela kada se njihov sin od 22 godine odselio od njih i počeo da živi sa mnom u Beogradu. A loši odnosi među nama kulminirali su pred venčanje. Slobodan i ja smo isplanirali svadbu, a njegovi roditelji su želeli da to izgleda drugačije. Na kraju sam ja platila celu svadbu, ali je bilo onako kako smo se Slobodan i ja na početku dogovorili što je njegove roditelje povredilo" priča Kija.

"Rekla sam njegovoj majci da ne mora da mi kupuje venčanicu iako je to običaj, oslobodila sam ih svih troškova. Nisam htela da gosti donose torte, nego sam ja naručila jednu veliku sa jagodama. Previdela sam da je moja tadašnja svekrva alergična na jagode. Pojedine osobe sa njegove strane uzimale su novac iz koverte i davale muzici. Ali nema veze, neka su to uradili. Kasnije sam shvatila zašto smo bili u minusu posle svadbe. Sutradan je moja bivša svekrva bacila kletvu da nećemo imati sreće jer ja nisam došla kod njih kući da i goste poslužim kafom!

Platila svadbu i medeni mesec

Kija kaže da je izdržavala Slobodana, a da je on izbegavao da radi.

"Nikad mi nije bilo bitno da li neko ima ili nema, ali me je kod ljudi uvek nervirao nedostatak ambicije. Kada sam uvidela da Slobodan ima tezgu jednom u tri meseca, terala sam ga da upiše fakultet. Čak sam mu i knjige kupila da bi jednog dana imao diplomu, a ne da vuče gajbe. Ali, on nije hteo. Išao je linijom manjeg otpora. A i što bi kada sam mu sve davala na tacni. Sedeo je kod kuće dok sam ja radila", priča Kija.

Kija priča da joj je Slobodan bio sve na svetu i da joj druge muške figure u životu nisu bile potrebne, pa ni otac Miloš.

Otac pretio da će upucati Slobu

Poslednji put mi je falio kada sam ga pozvala da prisustvuje dodeli Vukovih diploma, a on mi je rekao da ne može da dođe jer mora na pecanje. Otad ga više nisam zvala, pa ni na venčanje, jer nisam htela da ikada više doživim da se tako loše osećam.

A i moja porodica je tada bio Slobodan, ne on. Zato mi je posle toliko bilo teško da se odvojim od Slobodana. Bio mi je sve, a izneverio me je. Prvo otac, pa on. Mada, žao mi je što Miloš više nije sa nama, sada bih mu rekla: „Bio si kreten, ali ti opraštam. Ajmo sve iz početka". Žao mi je što nije upucao Slobodana, pošto mi je pred smrt rekao da će mu presuditi i da će mi naći novog dečka.

Otac i ćerka su se tako šali na Radnanovićev račun jer ju je pevač tri meseca nakon venčanja u crkvi prevario sa Lunom Đogani. Ta vest je kao bomba odjeknula u Srbiji. Apsolutno svi su pričali o trouglu Sloba - Kija - Luna.

"Ne sećam se ni bola, toliko mi je strašno bilo", kaže Kija na ivici suza i dodaje: - Ali eto, Bog je tako hteo. Drugačije se ne bih razvela od njega. Da sam mu oprostila i danas bismo bili zajedno, ali više ne bih sebe mogla da pogledam u ogledalo. Srećna sam što nisam sa njim jer nismo jedno za drugo, ali je bolan proces kroz koji sam prolazila i kroz koji prolazim. To što mi je i dalje teško dokaz je da sam iskreno volela, a Slobodan i Luna su preko noći našli „kosmičke ljubavi". Upropastili su i svoje i tuđe živote. Ne kajem se zbog prolivenih suza, besa koji sam tada javno pokazala, ružnih reči koje sam izgovorila jer znam zašto sam to uradila! Ljudi mi govore: "Ne treba da pričaš o njemu". Ne! Treba! On je bio moja najveća ljubav i moj muž.

Kockareva ističe da je sigurna da će rane da zacele i uverena je da njen bivši suprug nikada neće imati mira.

"Preboleću, a njemu će uvek biti teško jer nikada neće pronaći sebe. Kada sam izašla iz rijalitija i kupila auto, odmah je morao da kupi bolji od mene. Ima potrebu da se takmiči sa mnom. To mu je najveća nesreća u životu. Moja se desila i proći će, a njegova je trajna. Neće biti srećan dok ne pronađe sebe, a to se nikada neće dogoditi jer nije emocionalno i socijalno inteligentan. Ja sam napravila od njega to što je sada, digla sam mu cenu. Nema on nikakve kvalitete, nego su ga ljudi voleli zbog onoga kakav je bio sa mnom. I Luna, ali i druge devojke i starlete koje su bile sa njim uverile su se u to!

Ima udvarače Bez obzira na to što ima mnogo udvarača, Kija je posle Radanovića bila samo u jednoj ozbiljnoj vezi sa bivšim fudbalerom Milošem Dimitrijevićem.

"Sa njim sam raskinula u julu prošle godine i otad nemam ni dečka ni „kombinaciju". Zapravo, „kombinacije" sam imala samo kao klinka, ali i ti momci su me voleli. I danas kada ih vidim gledaju me sa oduševljem. Imala sam jednom davno i seks na jednu noć. Posle sam ga blokirala... Jednom smo se sreli na aerodromu, bilo mi je veoma neprijatno. Uprkos bračnom brodolomu, Kija želi da jednog dana zasnuje novu porodicu. "Verujem u brak, ljubav i lojalnost. Ranije sam želela jedno, a sada troje dece. Želim unucima da pokazujem lepe poruke, poklone, priznanja, nagrade... U inat hejterima koji pričaju da sam jalova, koji me kunu da mi istrune materica, da me rak pojede, rodiću tri Kije da zagorčavaju život i njima i eće njihovim pokolenjima", našala se Kija.

