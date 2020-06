OTVORILA PANDORINU KUTIJU Verica otkrila Vidiću tajnu: Elena se kockala, zetovi mi nisu dali ništa!

Verica Rakočević slučajno je otkrila najintimnije stvari iz svog života - da se njena ćerka Elena Karić kockala, a da od bivših zetova Predraga Mijatovića, Andrije Draškovića i Jugoslava Karića nije imala ništa. Kreatorka je poslala privatnu poruku Saši Vidiću, koji je poslednjih dana imao zdravstvene probleme, a koju je on objavio na Instagramu. Saša na društvenim mrežama nije otkrio ko mu je poslao poruku podrške, ali smo mi to utvrdili na osnovu sadržaja.

- Sale, znaš koliko te volim, ti si divna duša, vredan, talentovan, uspešan. Život je je*ena stvar. Znaš šta sam sve prošla u životu, padala, bilo je dana kada nisam imala paklo cigara zbog svojih grešaka sa "Jugoeksportom", a svi mislili da imam milione, da su mi zetovi davali kapom i šakom, a neki su zahvaljujući meni dolazili tamo gde nikad ne bi došli. Elena s kockom, ma da ti ne pričam. Ja sam rešila da život uzmem u svoje ruke, a ne on mene. Uzmi život u ruke, budi moj, divni stari Sale. I opet i uvek, volim te - stoji u poruci koju ju Vidić objavio na svom profilu, u kojoj smo odmah prepoznali detalje iz života poznate modne kreatorke. Pozvali smo ga tim povodom:

- Da, to je poruka koju sam dobio od moje prijateljice Verice Rakočević, u trenutku kada mi je bilo jako teško i kad mi je pozlilo. Sve što je napisala je poznato. Ona nije kao neke babe, koje sve kriju. Verica je borac, fajter, pravi prijatelj - rekao je Saša za Kurir. I kreatorka je potvrdila da je poruku Saši poslala ona. - Bilo mi je strašno kada sam čula da je Saša u problemu. Ja njega mnogo volim, on je jedno divno usamljeno biće. Došao je iz Krajine i postigao sve. Želela sam da mu budem podrška u trenutku kada mu je bila potrebna i kada je sam. Sve to što sam napisala je istina, ali to je bila privatna poruka. To što sam napisala, ja sam to i mislila - rekla je Verica.

Na naše insistiranje da otkrije i na šta je mislila kad je napisala da je Elena imala problem sa kockom i da je zetovi nisu finansirali, Verica je ostala bez komentara. - Nemam razloga da se dotičem drugih stvari. Vi znate da ja o privatnim životima moje dece, ali i svom ne govorim - bilo je sve što je Verica rekla.

Igra sudbine Bivšem zetu našla ženu Verica Rakočević bila je ta koja je prvog supruga svoje ćerke Elene Karaman Peđu Mijatovića upoznala sa sadašnjom suprugom Anetom Mijatović, eks Milićević. Kreatorka je tada manekenku angažovala da bude model na njenoj modnoj reviji, nakon čega ju je upoznala i sa nekadašnjim fudbalskim asom. Doduše, to je bilo nakon što su njena ćerka i sportista okončali buran i kratak brak.

