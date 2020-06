ZERINA HEĆO NAKON GODINU DANA PROGOVORILA O SVEMU! Želela je da krene ispočetka, a porok ju je umalo UNIŠTIO!

Zerina Hećo je, obeležila drugu sezonu "Zadruge", kako zbog turbulentne emotivne veze sa Banetom Čolakom, tako i zbog javnog brijanja glave. Nakon rijalitija se povukla iz medija, a sada je progovorila o svom poroku.

"Ispala sam dvorska luda, ali sve što sam uradila sebi uradila sam ne razmišljajući o posledicama jer sam previše emotivna, iskrena, kao i zbog trauma koje su se dešavale kroz moj život. Sve to je izašlo iz mene u tom zatvorenom prostoru. Mnogi to nisu shvatili na pravi način i delovalo im je kao da gubim razum. Sve to je bilo ružno, nekontrolisano i nesvesno ponašanje na neki način, kao i poroci, zbog čega se kajem i kajaću se ceo život. Alkohol je bio moj najveći neprijatelj tokom celog života" istakla je Zerina.

foto: Printscreen Pink

"Godinu dana se nigde nisam pojavljivala jer sam želela da sredim sebe i svoj život, da počnem da volim sebe, da shvatim prave vrednosti. Želela sam da krenem ispočetka" dodala je Hećova.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs / Ekskluzivno / M.M.

