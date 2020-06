MARJANOVIĆ PROTIV SERIJE O JELENI: Dosta je cirkusijade, ovo je velika tragedija! A ONDA PROGOVORIO I O PRIJOVIĆKI

Zoran Marjanović nije oduševljen time što će se snimati serija "Pevačica", koja će ekranizovati život njegove pokojne supruge Jelene Marjanović Krsmanović.

Ovaj udovac ne bi voleo da se život tragično nastradale pevačice predstavi širokom auditorijumu, jer javnost njen život ne poznaje dobro i nikada i neće. On smatra da se ta serija snima samo zarad novca i da će to biti čista komercijalizacija njenog života.

- Ne bih da komentarišem uopšte ideju o tom filmu, kao i o knjigama. To su autori koji hrle za slavom i materijalnim interesima, a pritom raspolažu jako površnim informacijama iz Jeleninog života, koje su uglavnom iz spekulativnih izvora - kaže Zoran, a na pitanje kakvo mišljenje ima o potencijalnoj glumici Aleksandri Prijović, tvrdi da protiv nje nema ništa.

- Nemam zaista loše mišljenje o Aleksandri. O ideji da se snimi film o životu i smrti moje pokojne supruge, smatram da je jako odgovorno. To je jedna teška životna priča, da bi se istinito prikazala, publici je potrebno da autor raspolaže istinitim detaljima, događajima od Jeleninog detinjstva, pa do smrti. A pritom da to ima težinu, upravo kao što je umeo veliki pisac Remark u svojim delima da prenese čitaocima. U suprotnom, to bi bio komercijalno primitivan projekat namenjen onom sloju ljudi koji kupuje, gleda, čita žute stranice i veruje izmišljotinama.

Marjanović kaže i da još niko nije kontaktirao s njim u vezi s tom serijom.

- Niko nije kontaktirao sa mnom povodom te serije i bolje da me ne zove. Dosta je cirkusijade, ovde je reč o velikoj tragediji, ta bol ne može da se ekranizuje - završava on.

Podsetimo, Kurir je ekskluzivno objavio da se snima serija "Pevačica", koju potpisuje reditelj Predrag Gaga Antonijević. Ukoliko Aleksandra Prijović prihvati ponudu, jer se još uvek dvoumi zbog emotivne reakcije na užasnu sudbinu koja je zadesila njenu koleginicu, a koja je 2. aprila 2016. godine usmrćena na nasipu u Borči, ona će mesec dana pohađati časove glume.

