DA MI SE NEŠTO DESI, OTIŠAO BI ODMAH ZA MNOM! Nada Topčagić je sa Zlatkom od 1983, a sada priznaje kakav im je BRAK

Nada Topčagić iskreno je pričala o svom suprugu Zlatku Đorđeviću i životu sa njim, a osvrnula se i na druge muškarce.

"Ja sam cenila tu iskrenost, sa Zlajom sam od '83 godine. Da meni nije Zlatka, ne bih znala, sad u ovim godinama, gde bih pošla, gde bih došla. To je podrška i prijateljstvo, stvarno, toliko mi čini. Vi nemate pojma kad treba da idem nešto da snimi, to je "Daj mi to, dodaj mi to". To je užas, to niko ne bi mogao da izdrži", objasnila je Nada i dodala:

"Jako me voli! Ne daj Bože da mi se nešto desi, uginuo bi, otišao bi odmah za mnom i ja mislim da bi. Razume me totalno, razumem i ja njega."

Voditeljka je pevačicu pitala da li je za sve ove godine i pomišljala na drugog muškarca.

"E pa sad... Nisam imala ni vremena. Ja sam osoba koja nije imala vremena. Non stop sam u akciji i ljudi, prijatelji, komšije, koji me poznaju to znaju. Jedan prijatelj mi je rekao: "Ti to sve radiš da ne bi pomišljala na druge stvari", rekla je pevačica u emisiji "MagazinIN".

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir