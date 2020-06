NE MOŽETE NATERATI NEKOG DA VAS POŠTUJE, ALI OVO MOŽETE! Anastasija poslala SUROVU poruku, a svi se pitaju KOME! (FOTO)

Anastasija Ražnatović podelila je poruku na Instagramu, zbog koje su se mnogi zapitali šta se dešava u njenom privatnom životu.

Cecina ćerka je govorila o poštovanju, što je zbunilo pratioce, koji su odmah pomislili da Anastasija ima problema sa dečkom.

"Neko može da vas nepoštuje samo jednom, ako to postane navika, to je zato što vi to dozvoljavate. Ne možete naterati nekoga da vas poštuje, ali definitivno možete prekinuti njihov prilaz vama da vas nikada više ne bi ponizili", napisala je Anastasija.

