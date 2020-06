OVO SIGURNO NISTE ZNALI! Evo gde radi najmlađa naslednica Goce Božinovske: Plata joj 500 € i samo GRMI!

Naslednik Goce Božinovske Mirko Šijan poslednjih dana bio je tema broj jedan u estradnim krugovima zbog veze sa Bojanom Rodić, svastikom Veljka Ražnatovića. Međutim, pevačicine ćerke, za razliku od brata, žive mnogo mirnije.

Najstarija Jelena Vučković uživa sa suprugom u Valjevu i nastupa po klubovima širom zemlje i Evrope, a najmlađa Zorana je, kako Kurir saznaje, zaposlena u državnoj firmi "Srbijašume".

Prema našim saznanjima, ćerka pokojnog Zorana Šijana i pevačice već nekoliko godina vredno radi za platu od oko 60.000 dinara i pomaže majci u svemu. Ona izbegava da se pojavljuje na gradskim dešavanjima i ne druži se sa ljudima sa estrade. Kako tvrde naši izvori, Zorana važi za vrednu i sposobnu devojku kojoj je posao na prvom mestu. Iako živi u Surčinu, nikada ne kasni na radni zadatak i sve zahteve poslodavca ispunjava u roku.

Predana je poslu i veoma cenjena i poštovana u firmi.

Goca je takođe ponosna na nju. Zorana je pre nekoliko godina diplomirala na Fakultetu za finansije i bankarstvo, a mama Goca tad nije krila koliko je ponosna na nju.

- Imam troje dece i sve troje su različiti. Svako od njih je priča za sebe. Mirko me najviše sekira. On jeste nestašan, ali je dobar kao leba, dok su mi ćerke druga priča. Jelena voli da peva i stvarno je talentovana, a ima i na koga da bude, dok je Zorana druga priča. Ona je oduvek volela da bude uspešna poslovna žena i to joj odlično ide. Nije važno gde i šta radi, važno je da radi ono što voli. Školu je završila i ponosna sam na nju - rekla je svojevremeno za medije Goca.

Zoranu ne viđamo na televiziji, a iako ima profile na društvenim mrežama, oni su zatvoreni, tako da je jasno da ne želi da se eksponira. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicom, ali ona ovoga puta nije odgovarala na naše pozive.

DECA POZNATIH KOJA RADE U DRŽAVNOJ SLUŽBI Mihajlo, Itana i Sanja Džajić Goca Božinovska nije jedina javna ličnost čije dete radi u državnoj službi. Sin pokojnog Šabana Šaulića 2009. radio je kao asistent šefa kabineta Milutina Mrkonjića, tadašnjeg ministra za infrastrukturu. Osam godina kasnije Šaulić je postavljen za savetnika u Fondu PIO. foto: Dragan Kadić Ćerka Dragana Džajića Sanja pre tri godine dobila je posao u firmi aerodrom "Nikola Tesla" u Surčinu i platu od 87.500 dinara. Sanja je bila raspoređena kao referent za ino-kompanije. Sanja Džajić sa ocem Draganom Džajićem foto: Vladimir Šporčić, Filip Plavčić

Nada Obrić sa ćerkom Itom i ministrom Ivicom dačićem foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Dragan Kadić Itana Pavićević, ćerka Nade Obrić, postavljena je početkom januara 2020. rešenjem Ministarstva spoljnih poslova za ministra savetnika Ambasade Republike Srbije u Beču, to jest za prvog operativca Predstavništva, koji po potrebi zamenjuje ambasadora. Pavićevićeva je i ranije radila u Ambasadi Srbije u Beču, od 2012. do 2016, da bi potom službu nastavila u Berlinu. firmama

