PRETVORIO ME U BOKSERSKU VREĆU! Pevačica ogorčena: Udarao me pesnicama po CELOM TELU! Završila u bolnici, a evo i ZAŠTO

Pevačica Emina Goga Terzić koja je donedavno najveću podršku imala od nevenčanog supruga, upravo zbog njega doživela je pravi pakao pošto je fizički nasrnuo na nju. Kako se navodi, sve je kulminiralo 8. juna kada ju je bukvalno pretukao tako da je morala da zatraži lekarsku pomoć u bolnci u Novom Pazaru, a nakon nje i institucionalnu zaštitu kojom mu je zabranjen pristup njoj.

"Kao i svaka žena, u pokušaju da spasem ljubavnu vezu dugo sam trpela razne vrste maltretiranja", počela je, navode domaći mediji, svoju potresnu ispovest Goga.

"Međutim, što sam ja više trpela - moj nevenčani suprug se sve više kuražio te me bukvalno pretvorio u boksersku vreću zbog čega je naš dalji, zajednički život, izgubio svaki smisao. Ja sam atraktivna žena i nije nikakvo čudo da me fanovi zbog lepote sa kojom me obdarila majka priroda 'prže' svojim očima. No, nikada nisam bilo kome slala blo kakve znake kojim bi se neko uvukao u moje srce. Ono je bilo rezervisano za mog nevenčanog supruga. Zbog posla kojim se bavim često mi 'zvrči' telefon. Tako je bilo i 8. juna ove godine kada je bukvalno ljut zbog toga što mi često zvoni telefon fizički nasrnuo na mene te me počeo tući pesnicama po celom telu. Time je prekinuo svaku mogućnost da nas dvoje sutra opet živimo zajedno", ispričala je ona.

Kurir.rs, M.G/Express/Foto: Instagram screenshot

