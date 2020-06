JANJUŠU ĆU PLATITI POPA! NIJE PRIJATELJ, MUŽ, A NI OTAC: Majin otac zgrožen ćerkom i ljubavnikom, nju poredi s LUNOM!

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki kaže da mu nije lako da gleda svoju naslednicu kao ljubavnicu, kao i da smatra da je ona izmanipulisana od strane oženjenog zadrugara Marka Janjuševića Janjuša.

Taki je istakao i kako smatra da od veze Maje i Janjuša van rijalitija - nema ništa.

"Pravo da vam kažem, ja sam utrnuo što bi naše bake rekle. Od Maje i Janjuša neće biti ništa, vidim da se on ograđuje, vidim da je pričao Ivani Šopić isto što i Maji. On igra igru. Nije njemu Maja rasturila brak, nego Ivana Šopić. I on ima ćerku kod kuće, da li on misli da neće Bog to da mu vrati? Imaš žensko dete, a lažeš, mažeš", rekao je Taki.

U jednom od razgovora Maje i Janjuša bilo je i priče o njegovom vozačkom ispitu, kao i ko će da plati polaganje istog. Čak se spominjao i Taki koji je istakao kako Janjušu može da plati samo popa.

"Ja mogu samo da mu platim popa, kakav vozački ispit da mu ja platim?! Šta je radio čovek 35 godina, pa sad nema položen vozači ispit. On je čovek promašio svet. On živi neki svoj život. Samo neka mu je daleko lepa kuća. On gleda snimak svoje ćerke, ona govori: "Tata, volim te" i on ništa. On ide posle toga i grli i ljubi Maju, ja to ne mogu da skontam šta se dešava. Ja mislim da on igra igru. On je samoživ čovek. Ja ovo pričam kao roditelj. On Kariću kao najbolji prijatelj, a ovamo sa Ivanom Šopić! On je tvoj prijatelj, skloni se od te devojke. On niti je prijatelj, niti je muž, niti je otac... On je najobičnija sprdačina. Maja se samo izblamirala", priča Taki koji je ćerku uporedio sa Lunom Đogani:

"Luna i Maja? Pa, iste su... Iste su. On je napravio budale od Maje i Ivane. Evo i Anu Korać je hteo. Mada je Ana Korać prošla sito i rešeto. On je i nju hteo, ali nije mogao, pa je pobegao preko ograde. Maja više nije mogla da izdrži i ona je sve priznala. Krivo mi je, teško mi je, ali tako je..."

