SVI PRIČAJU O EKSPLICITNOJ FOTKI SANDRE AFRIKE I VOLKOVA: Pevačica ima da kaže samo JEDNO! Progovorila i o POVREDI!

Sandra Afrika otkrila je čime se trenutno bavi, nešto o njenim novim projektima i privatnom životu.

Ona je još ranije bila pozvana kao gost jedne emisije, ali nije mogla da dođe.

"Povredila sam se, leđa i ramena na treningu, neki živac sam povredila, ali sada sam okej", rekla je Sandra koja trenutno radi na jednoj predstavi.

"Maca i ja smo od druge godine prijatelji i baš se dugo znamo, kada me je pozvao nisam mogla da odbijem. Kada me je pozvao, šta god da mi je rekao, ja bih pristala jer je i on bio drug prema meni. Ne mogu još da govorim o svemu, znam samo da ću pred kraj da uđem na scenu", rekla je Sandra koja u ovom predstavi peva.

Nedavno je izašla fotografija na kojoj su navodno Sandra i njen dečko fudbaler Vladimir Volkov.

"Ja uvek imam komentar. To na toj slici nismo mi", objasnila je Sandra na kraju.

