ROMANA PANIĆ ŠETALA GRKA, ITALIJANA, SRBINA I SAD UHAPŠENA: Evo koliko je HAOTIČAN život pevačice, i pre bila u PRITVORU

Romana Panić imala je veoma zanimljiv ljubavni život, pa je tako bila sa Grkom, a potom Italijanom. Pevačica je danas uhapšena i osuđena na godinu dana zatvora zbog krađe sa bankomata u kojoj je učestvovao i njen prijatelj.

U jeku popularnosti Panićeva se zabaljala sa grčkim advokatom Fotosom Pitađisom sa kojim se u nekoliko navrata svađala i mirila da bi osvanula vest da je on u vezi sa voditeljkom Jovanom Simić, koja je potom i rodila njegovo dete.

"Ja ga pitam o čemu se radi, a on mi kaže kako je među nama sve u redu, ali niko ne sme da zna da smo zajedno. Navodno, zbog računa, Interpola... Nismo se onda videli mesec dana, ali smo posle tih mesec dana opet bili zajedno... Prosio me je, iako je drugoj napravio dete. Rekla sam mu da se skloni iz mog života, da me zaboravi... Da me više ne zove. Ta Jovana se posle udala za drugog. Prošle godine se i on oženio", ispričala je jednom prilikom Romana.

U međuvremenu je pevačica privođena u policiju zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Još 2010. godine osvanula je vest da je Romana Panić uhapšena jer je imala 1.8 promila alkohola u krvi. Ona je oko četiri sata ujutru privedena na treženjenje, a iz policijske stanice puštena je tog dana.

Posle ovako turbulentnog života, pevačica nije želela da iznosi detalje o svom ljubavnom životu, a pričalo se da ima vezu sa Italijanom. Ipak, Romana je na kraju rešila misteriju i rekla da je zaljubljena u Srbina.

Inače, pevačica i agent za prodaju nekretnina Filip M. (40) sumnjiče se da su tokom marta i aprila postavljali uređaje za snimanje na tri bankomata u Brizbejnu u Australiji, prenosi tamošnji portal "9njuz".

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

