GRK FOTOS ZAPROSIO ROMANU, A VODITELJKI NAPRAVIO DETE: Panićevoj zabranio da ide u Grčku, FATALNA ljubav se UGASILA!

Romana Panić nekoliko godina bila je u emotivnoj vezi sa advokatom sa Kipra Fotosom Pitađisom, a o njihovoj fatalnoj ljubavi svi su brujali.

Pevačica je danas uhapšena jer je sa agentom za nekretnine Filipom M. pljačkala bankomate. Romana poslednjih nekoliko godina privatni život čuva od javnosti, ali se priče o njenim ljubavima i dalje prepričavaju.

Veza Romane i Fotosa počela je 2006. godine, a nije se završila "slavno". Nakon brojnih svađa i pomirenja razišli su se definitvno 2010. godine. Posle raskida sa Romanom i nakon što je sa voditeljkom Jovanom Simić dobio sina, Fotos se oženio glumicom Nikoletom Karom.

"Samo što sam stigla iz Atine, zazvonio mi je telefon. On me zove i kaže da svima ispričam kako mi više nismo zajedno. Ja ga pitam o čemu se radi, a on mi kaže kako je među nama sve u redu, ali niko ne sme da zna da smo zajedno. Navodno, zbog računa, Interpola... Nismo se onda videli mesec dana, ali smo posle tih mesec dana opet bili zajedno... Ja sam opet otišla na Kipar, ali čim sam sletela, on me zove da mi kaže da ne smem tu da budem i da odmah moram da se vratim nazad. A ja iznajmila auto, rezervisala hotel... Ženo, znaš li čega je tu sve bilo?! Zabranio mi je da idem u Grčku! Onda se pojavila neko druga devojka... On je pričao da nema drugu, da je sve zbog nekog novca i papira. A ta devojka, Jovana, rodila mu je dete 13. aprila. Prosio me je, iako je drugoj napravio dete. Rekla sam mu da se skloni iz mog života, da me zaboravi... Da me više ne zove. Ta Jovana se posle udala za drugog. Prošle godine se i on oženio", govorila je Romana tokom rijalitija "Farma" gde je učestvovala 2013. godine.

