GAVRILOVIĆ NIKAD OŠTRIJI O KOLEGINICI ROMANI: Nema 'leba bez motike! Bruka i SRAMOTA!

Ivan Gavrilović smatra da Romana Panić sebi nikako nije smela da dozvoli to da od jednog estradnog umetnika postane prevarant.

Pevač kaže da nema opravdanje za koleginicu i osuđuje to što je pljačklaa bankomate u Australiji.

- Ne mogu da verujem šta je žena sebi dozvolila. Bruka neviđena. Bruka i sramota. Eto, odeš u jednu tako uređenu zemlju i sebi dozvoliš da budeš takav prevarant. Sada će ovde kolege kao da je podrže i da joj kažu kad je vide: "Što nisi pokarala još, a ovamo iza leđa ima da je opljuju". Ne znam šta čoveka može da dovede u tu situaciju da to uradi, ali to vam je ono kao hoće svi lagodan život na mufte. E, pa ne može. Nema nigde leba bez motike. Mogla je pošteno da radi u Australiji i da uživa. Ta zemlja je najbolja za pošten rad, ja sam bio dva puta i video sam. Tamo nema socijalnih problema i socijalnih slučajeva, što znači da je ona svesno uradila to što je uradila. Meni je nje žao kao čoveka, ali nema opravdanja, niti takav čin želim da podržim.

Romana Panić foto: Damir Dervišagić

