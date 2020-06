NELA I ROMANA SVE SU DELILE U RIJALITIJU! PEVAČICA U ŠOKU: Mislila sam da je dama, sad neka joj je BOG U POMOĆI!

Koleginica Romane Panić, Nela Bijanić sa kojom je delila koru hleba i soli u rijalitiju "Farma" je zanemela kada smo joj rekli da je pevačica uhapšena u Australiji jer je pljačkala bankomate.

Nela je imala svoj komentar na celu situaciju.

- A, ma vi mene zaje*avate. Au, nikada ne bih rekla. Baš sam iznenađenja. Nas dve smo u ok smo odnosima. Mislim da je dama, ali očito sam se prevarila. Baš sam u šoku. Jao, ja baš volim Australiju ne mogu da verujem da je tamo otišla i da je to radila. Sve sam mogla da pomislim, za neke pojedine koleginice da rade sve i svašta, ali za nju nikada. Uvek je delovala otmeno i damski. Jesam super sa njom imale smo fer komunikaciju na "Farmi", ali sad neka joj je Bog u pomoći. To je sad ozbiljna procedura, treba sad da je deportuju. Baš sam neprijatno iznenađenja. Ja ne znam ni šta da kažem, bukvalno sam zanemela sad kada ste mi rekli. Bez obzira na sve ja je gotivim, možda je neko povukao, društvo, partner ali to nije opravdanje nije smela sebi to da dozvoli tako nešto jer, ipak je ona javna ličnost. Sad je sa pečatom.

