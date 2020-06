KOJI JOJ JE ĐAVO DA SEBE TAKO UPROPASTI?! Kolege čule da je Romana uhapšena, evo šta kažu Lukas, Neda i Goca!

Vest da je pevačica Romana Panić uhapšena u Australiji zaprepastila je javnost.

Pevačica je "pala" zbog krađe na bankomatima, zbog čega će provesti 12 meseci iza rešetaka, a tim povodom su se oglasile i njene kolege koje su bile zatečene ovom informacijom.

foto: ATA Images

Neda Ukraden, istakla je da joj je jako žao što čuje da je Romana uhapšena i da prosto ne može da poveruje u to.

"Jako mi je žao ne verujem u to, to ne liči na nju. Ja Romanu ne znam mnogo, ali onoliko koliko je znam draga je devojka i koleginica i žao mi je ako je to tačno uopšte. Nisam u kontaktu sa njom. Godinama je nisam videla, čak od svoje promocije pre 2, 3 godine", rekla je Neda.

foto: Ana Paunković

Ni Aca Lukas nije krio da je neprijatno iznenađen vešću da je njegova koleginica Romana uhapšena.

"Nisam se čuo ni video sa Romanom godinama, mislio sam da je u Italiji da se udala, kakva sad Australija. Ne znam šta bih rekao na to iznenađen sam da to čujem", istakao je Lukas.

"Meni ovo sa Romanom nije nimalo smešno. Okej, smešno je. Koji joj je đavo da sebe tako upropasti?", napisala je Goca na Tviteru.

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kurir