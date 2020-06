KATARINA GRUJIĆ NA SNIMANJU DOBILA OPEKOTINE: Pevačici plamen zahvatio ruku, odmah otišla na kliniku! (FOTO)

Katarina Grujić je želela da njenu pesmu prati jedinstveni video zapis u režiji poznatog fotografa i reditelja, te je u ovom spotu korišćena velika pirotehnika.

U jednom trenutku, plamen baklje je zakačio njenu ruku, te je pevačica zadobila opekotine, koje su odmah sanirane na jednoj privatnoj klinici.

foto: Miomir Milić

"U jednom trenutku, dok je trajalo snimanje, ja sam samo osetila neverovatnu vrelinu i čula kako neko iz ekipe viče "Pazi!" i tada sam videla da mi je plamen baklje uhvatio deo garderobe! Srećom, brzo smo svi odreagovali, odmah sam otišla na klinku da se to sanira, tako da imam lakše opekotine koje sada mažem melemom, tako da neće ostati ožiljak. Svakako, radujem se što smo snimanje spota uspešno priveli kraju jer verujem da će ova pesma postati pravi letnji hit za sve one koji ovog leta žele da uživaju u slobodi. Dragi moji, moja poruka za ovo leto je jasna: Neću da se muvam, samo bih da pijem! Za sve one koji vole slobodu, žurke, sunce, koktele... Ili se možda plaše korone (smeh) Uživajte!", poručila je Katarina.

foto: Miomir Milić

Kurir.rs, Foto: Miomir Milić

