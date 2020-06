LAZIĆ PREDUZEO SVE MERE BEZBEDNOSTI NA KRŠTENJU SINA: Darko na ulazu merio gostima temperaturu!

Darko Lazić proslavio je u sredu prvi rođendan sina Alekseja i krštenje o istom trošku, i to kako dolikuje. Pevač i njegova supruga Marina vodili su računa o svakom detalju, pa je slavlje upriličeno u jednom hotelu, gde su zaposleni zvanicama na ulazu merili temperaturu. Naša ekipa je bila na licu mesta i u to se uverila. Na vratima je stajala radnica objekta, koja je imala zaduženje da pri ulasku u salu najpre prekontroliše sve goste, a potom ih sprovede do mesta gde su sedeli. Iako su stručnjaci upozorili na to da još uvek nije vreme da se organizuju slavlja i veselja, s obzirom na to da još traje epidemija koronavirusa, Lazić nije želeo da pomera slavlje, ali je preduzeo sve mere.

gosti na krštenju Darka Lazića bili bezbedni foto: Ana Paunković

- Ja sam rođen zaražen. Šalu na stranu, šta meni može jedan virus kad sam toliko toga pregrmeo. Sve mere bezbednosti su preduzete, ipak ovaj hotel drži moj kum i vodi se računa o bezbednosti svakog gosta. Hvala bogu, svi smo živi i zdravi. Nema razloga za brigu - rekao je pevač.

foto: Ana Paunković

Ako je suditi po slikama i snimcima koji su osvanuli na društvenim mrežama, zabava je bila vesela i sve je bilo podređeno nasledniku Alekseju, koji je dobio mnogo poklona. Prednjačile su koverte, što znači da su prijatelji, porodica, uža i šira familija odlučili da daruju novac. Što je sigurno, sigurno je. Bilo je i onih koju su, pored koverte, malom darivali i igračke, garderobu, tortu i pečeno prase. Kako saznajemo, Lazićev naslednik je dobio oko 5.000 evra, što će mama i tata da stave na njegov štedni račun, koji su otvorili nekoliko dana nakon njegovog rođenja.

Darko Lazić u transu foto: Ana Paunković

Zabava se završila u ranim jutarnjim satima, a porodica Lazić je prespavala zajedno u hotelu. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Lazićima, ali Darko juče nije odgovarao na naše pozive.

Veliki bakšiš Gerbec, Gačić i Borko uzeli nekoliko hiljada evra Darku je bilo važno da rodbina i prijatelji budu zadovoljni, pa je samo na bakšiš muzici dao nekoliko hiljada evra. I on se u jednom trenutku latio mikrofona i zapevao gostima, dok su veći deo dana porodica i gosti uživali u pevanju Marka Gačića i Jelene Gerbec i sviranju harmonikaša Borka Radivojevića.

Kurir.rs / Ljiljana Stanišić

Kurir