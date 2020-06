ROMANA JE NEKADA UŽIVALA U LUKSUZU, A DANAS JE SVI OSUĐUJU! Bila je uspešna, išla je po JAHTAMA, a onda je srozala život

Pevačica Romana Panić danas je uhapšena zbog pljačke novca na bankomatima u Australiji, a prema najnovijim saznanjima i to sa svojim dečkom Filipom. Ova vest je šokirala region jer je upravo Romana bila devedestih jedna od najpopularnijihih, a isticanje luksuznog života i glamura u kome uživa nisu ukazivali na to da će uraditi protivzakonitu stvar.

foto: Zorana Jevtić

Panićeva je imala tu sreću da već na početku karijere sarađuje sa velikim imenima kao što su Marina Tucaković i Željko Joksimović, koji je Romanu otkrio i pomogao da uđe u svet estrade.

Njen vrhunac u karijeri se desio 2004. godine sa baladom pesmom “Nikad i zauvijek” kada je pobedila na festivalu “Sunčane skale”.

Ta pesma je postala veliki hit i za kratko vreme jedna od najslušanijih balada u to vreme. Ulaznom putanjom joj je krenula karijera, ali i ljubavni život.

Kako je i sama isticala najveću jubav svog života – kiparskog advokata Fotosa Pitađisa, upozala je dve godine kasnije.

foto: Zorana Jevtić

Romanina i Fotosova veza bila je izuzetno turbulentna. Više puta su raskidali i mirili se, a domaći mediji su pisali da ju je Fotos varao sa voditeljkom Jovanom Simić, kojoj je napravio dete.

Nakon brojnih svađa i pomirenja razišli su se definitvno 2010. godine, a Romani je dugo trebalo da ga preboli.

Posle ljubavi i karijera krenula nizbrdo

Panićevoj je nakon kraha u ljubavi sa kiparskim advokatom sve krenulo nizbrdo, pa i karijera, zbog čega je rešila da 2013. godine uđe u rijaliti šou “Farma”.

foto: Damir Dervišagić

Romana je ranije govorila i o višegodišnjoj borbi sa dijabetesom.

"Mogu da kažem da se doboro nosim sa bolešću i sasvim normalno živim. Po prirodi sam veliki borac, prihvatila sam činjenicu da bolujem od dijabetesa i saživela se sa tim. Volim da kažem da to nije bolest nego komplikacija s kojom može da se živi. Sve je pitanje stava, odluke, discipline i izdržljivosti. Na „Farmi“ mi je veći problem bio to što mi je bio priklješten nerv na leđima, zbog čega je jedna ruka počela da mi se oduzima. Mislila sam da od bolova neću izdržati, ali sam uz terapiju to sanirala i sve je bilo dobro. Samo mi je jednom prilikom od stresa skočio šećer, ali to je bilo kratkotrajno, dobila sam dodatne suplemente i vitamine, pa nisu nastupile veće komplikacije. Odlično se nosim sa dijabetesom i volela bih da jednog dana budem u mogućnosti da pomažem drugim ljudima" ispričala je Romana za magazin “Helou” nakon izlaska iz rijalitija.

Romana se družila sa pripadnicima srpskog džet-seta, među kojima su bile njene kolege Aca Lukas, Neda Ukraden, fudbaler Dušan Basta, Željko Samardžić, Ana Kokić.

Neretko je isticala u kakvom luksuzu se baškarila, te je često na moru uslikana na jahtama, a o skupim krpicama koje je posedovala svedoče puni ormani brendiranih krpica u njenom stanu u Beogradu.

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir