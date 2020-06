VREDNOVALE SU SE DRUGAČIJE STVARI: Snežana Đuričić iskreno o karijeri, mladima i Zvezdama Granda!

Snežana Đurišić progovorila je o žiriju u muzičkom takmičenju, ali i svojoj karijeri.

Nakon nove situacije zbog virusa žiri je pregrađen pleksiglasom koji je postavljen između njih.

- Pleksiglas je nekima iz žirija poslužio kako bismo se svi nasmejali. Jeste malo čudno, ali moramo da poštujemo propise. Nema kontakta između žirija, ponekad ne čujemo nekog šta je rekao, tako da je u nekim prilikama taj pleksiglas i dobar.

Koliko se razlikuje današnje vreme od onog kada ste vi gradili karijeru?

- Više bih volela da sagledam dobre i lepe aspekte iz dva različita vremena. Ne kažem da nije bilo teških trenutaka, ali takav je život, ima ih i sada. Paralelu je teško napraviti jer su se drugačije stvari vrednovale, pratili su se isti trendovi, ali iz drugačijih uverenja. Tada ste morali da imate glas, talenat, radne navike, želju, da biste dobili mogućnost da gradite karijeru.

A danas?

- Danas imate mogućnost da gradite karijeru čak i onda ako vam neki od ovih gore navedenih uslova nije na prvom mestu. Svakako je sigurno da ono što je dobro, ostaje dobro uvek. Svako ko peva o ljubavi, nebitno je koje vreme i koje uverenje.

Da li je novac bio presudan za karijeru?

- U vreme u koje sam ja počinjala, novac nije bio uslov za pokretanje karijere. Čak i ako ste želeli da idete tim putem, to nije bilo moguće ako niste posedovali talenat. Imala sam tu sreću da sam imala podršku porodice i roditelja koji su o svemu brinuli, pa sam mogla da se bavim pevanjem, kako sam i najviše želela. Tako je i moja karijera išla putem, kojim sam koračala prvo u željama i dečjim maštanjima, pa do sad, kad uživam u slobodi svih izbora.

Kako vidite svoju karijeru u budućnosti?

- Prosto ne znam šta bi to moglo novo da se desi u takvoj karijeri kakva je u mom slučaju. Do sada sam imala sreću da su me nalazile dobre pesme, koje su kao hitovi trajale i ostajale, pa se molim Bogu da ostane tako i na dalje.

