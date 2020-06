MARIJA KILIBARDA NIKAD ISKRENIJA: I posle razvoda verujem u ljubav!

Marija Kilibarda se posle kraće pauze vratila na male ekrane. Vreme mini-odmora lepa voditeljka iskoristila je da pokrene svoj brend nakita, koji je za nju veoma simboličan, ali i da ispuni svoj veliki san i otputuje u Argentinu.

Uprkos pandemiji, koja je zadesila i stopirala ceo svet, TV lice ima razloga da se raduje i slavi ove godine, a jedan od njih je što će uskoro postati tetka prvi put. Priznaje da je zbog toga uzbuđena, ali i uplašena i da jedva čeka da upozna sestrića, a otkrila nam je i da želi i sama da se ostvari kao majka.

foto: Promo Prva TV

Vodiš "150 minuta", a tokom karijere radila si najgledanije emisije i zabavnog i sportskog karaktera. Postoji li neki format u kome bi još volela da se oprobaš?

- Volim da se deklarišem kao čistokrvni zabavnjak i u tim sportskim emisijama preplitali su se sport i zabava. Definitivno bih i u budućnosti volela da radim ono što ima zabavnu notu i da se fokusiram na dobre i kvalitetne razgovore i kroz njih predstavim ljude sa drugačijim viđenjima, koje nisu prezentovali javnosti i po kojima ih publika ne prepoznaje. Dakle, dobra stara forma intervjua, baš tok-šoua, a reći ću i hiljadu prvi put - putopis.

Voliš da putuješ. Koliko ti teško pada što je letnja sezona ovakva i što najverovatnije neće biti prilike za odmor van granica Srbije?

- Neće mi teško pasti što neću više da putujem, zato što me lepe stvari očekuju u Beogradu. Među njima i one koje se odnose na privatan posao koji pokušavam da razvijem - plasirala sam svoj brend. Plivaću ovog leta samo u preduzetničkim vodama, nikakvim morima. Ako se omrsim za neko letovanje od pet dana u Grčkoj, i na tome ću biti zahvalna. Ali postaću tetka prvi put ovog leta i ne može to da se propusti, moj sestrić nas sve veže za Beograd. A i mirna sam što se toga tiče jer sam u januaru ispunila davni san da obiđem Argentinu, bila sam i pet dana u Urugvaju.

Važiš za jednu od najlepših voditeljki na domaćoj javnoj sceni. Koliko ti je to pomoglo, a koliko odmoglo u karijeri?

foto: Promo Prva TV

- Ovo je uvek interesantna tema, i koliko god da je vrtimo i analiziramo, nikada mislim da nećemo doći do pravog odgovora zbog toga što ja ne mogu da dam ni odgovor – malo, a ni odgovor – nikako. Ne znam i ne mogu da znam jer mi nikad neće doći urednica i reći – e, ti si izuzetno lepa i zbog toga ja mislim da si ti pravi izbor za voditeljku ove emisije. To se prosto tako ne radi. Svakako ne može da prijatna spoljašnost da škodi i bude mana u poslu kojim se bavim, ali i to je relativna stvar, jer je fizički izgled stvarno stvar ukusa, a o njima ne treba raspravljati.

Koliko vremena posvećuješ izgledu i nezi, pošto uprkos teškoj šminki za potrebe snimanja bez mejkapa izgledaš lepše i od mnogo mlađih žena?

- Vi ste drage kolege mene upravo kupili ovom konstatacijom, i mnogo mi je drago što ste ovo rekli jer se trudim da negujem taj prirodan izgled i ako sam postigla da efekat toga bude ovo što ste Vi sada rekli, eto to je prava stvar. Volim da se udružimo u propagiranju prirodnog i čak i ako se rade neke sitne intervencije, one budu umerene, da budu neprimetne i da sve bude u cilju nekog odloženog starenja, barem kože lica i tela. Treninzi, masaže, balansirana ishrana, nega i kose i zuba i svega, ali s druge strane, ja stvarno duboko verujem da je stanje duha glavna stvar koja se vidi u našem fizičkom biću. Ja negujem dete u sebi i mislim da to mnogo doprinosi da izgledam mladoliko, a imam stvarno i dobru genetiku, a s druge strane se poslednjih nekoliko godina i mnogo mackam i lickam i negujem i koristim dosta prirodne kozmetike i sve mi to zajedno pomaže i daje rezultate.

Uskoro ćeš postati tetka. Da li priželjkuješ da se ostvariš i kao majka u bliskom periodu i može li to da se planira?

foto: Promo

- Čini mi se da će baš i da se poklopi dan odlaska intervjua u etar i dan njegovog rođenja, tako da ja samo mogu da kažem da su jedinstvene emocije koje vladaju u meni i članovima moje porodice. Uzbuđenje, nestrpljenje, briga, sve je za mene novo i divno. Prvi put se osećam ovako i naravno da je ovo najlepši period u našim životima. Naravno da verujem da beba može da se planira isto kao ukoliko je iz ljubavi i neplanski – dobrodošle bebe! Zavisi ko šta želi i ko kako pristupa, i ko je koliko opušten.

Kako vidiš sebe kao majku jednog dana? Kao strogu ili blagu i popustljivu?

- Znate kako, ja obožavam klince, obožavam sebe dok sam sa njima jer onda se trudim da vodim i ozbiljne razgovore sa tim velikim malim ljudima. Volim nešto da ih naučim, a s druge strane obožavam da se glupiram s njima , da se spustim na taj nivo da se kliberim i ponašam budalasto. Sa svojim kumićima, kao što sam već rekla, volim da vodim te neke ozbiljne razgovore, volim da ih pitam o svemu što se njima dešava u vrtiću ili školi, sa drugarima ili da mi pričaju o svojim emocijama, jer oni to hoće samo treba da razgovaramo sa njima. Ne znam kakva ću da budem majka, sada se trudim da budem dobra kuma, dobra drugarica tim malim ljudima i nadam se da ću biti najbolja tetka.

Nisi neko ko voli da eksponira privatan, a posebno ne ljubavni život javnosti, ali postoji li neko trenutno ko ti izmami osmeh na lice?

foto: Instagram

- Znate kako, na ova pitanja uvek diplomatski odgovaram iako znam da se odnosi na partnera, ali uvek postoji neko ko mi izmami osmeh na lice. Imam mnogo divnih ljudi oko sebe, njih mi ne manjka i nema tu deficita.

Da li posle razvoda veruješ u ljubav?

- Kao i pre, i za vreme, naravno da verujem i nakon svega. Šta bi nam ostalo da izgubimo veru?

Jednom prilikom si izjavila da je tebi "život bez partnera prirodno stanje". Šta bi poručila ženama kojima je primarni cilj u životu da imaju muškarca i bez toga su neispunjene?

foto: Printscreen/Instagram

- Sećam se te priče i kontekst je sledeći – kada sam ja sama sa sobom ok, kada u sebi nosim radost života, kada u sebi nosim ljubav prema svemu što me okružuje, prema poslu koji radim, prema ljudima koji su mi blizu, prema svojim hobijima i interesovanjima, ili nekim sitnim stvarima, to znači da sam potpuno ok i kada nisam u vezi. Jer meni, da bih bila u vezi, je potrebno da imam ljubav, kao i velikoj većini ljudi. S druge strane, ako nema ljubavi, barem u toj partnerskoj relaciji, to ne znači da sam ja uslovljeno nesrećna, jer postoji xy stvari koje mogu da nas učine da se osećamo lepršavo, radosno, vedro, poletno, a ako nema ljubavi zašto forsirati po svaku cenu i biti u nekoj vrsti veze. Mnogo mi je žao što neko samo želi da ispunjava neke društvene norme i zbog toga ili zbog nekoga bude u braku ili u vezi. Neobično je ako imate trideset i kusur godina, a sami ste, a pritom ste potpuno fokusirani na druge stvari, prosto niste naišli na nekog ko vam je privlačan, ko vas intrigira, ko vam širi krila i sa kim želite da se razvijate i delite svaki svoj dan. Šta je u tome tačno loše? Zato svako od nas treba da radi na sebi i ako je sebi dobar, onda će i nekom drugom biti dobar. Najgore je kada su ljudi usamljeni, a o braku su ili u vezi, a toga ima koliko nećemo oko nas.

Pored voditeljskog posla počela si da se baviš i dizajnom i da kreiraš nakit. Kako si došla na tu ideju i kako ti ide novi biznis?

foto: Printscreen/Instagram

- Biznis je krenuo dobro, da kucnem u drvo. Brend je postavljen na noge, prva kolekcija je jako simbolična. Namera je da podseti svaku ženu na vremena kada su možda,u nekom momentu svog života, pomislile da neće moći da se iskobeljaju iz neke situacije, mislile su da možda neće naći izlaz, i da je sve na kraju bilo ok, i da su na kraju taj izlaz pronašle i da su danas tu gde jesu. Ja ne volim da me iko potpiše kao dizajnerku nakita, jer ja to nisam, za to se završavaju ozbiljne škole, a ja sam idejni tvorac, vlasnik brenda, vlasnik kolekcije i preduzetnica! Pre dve godine sam radila emisiju i družila sam se sa malim preduzetnicima koji su od svojih hobija pravili svoje privatne biznise od kojih su kasnije mogli i da žive i baš su bili inspiracija da započnem i nešto svoje, a nakit je bila logična stvar budući da ga obožavam, posebno ova crno-zlatna kombinacija koju forsiram i privatno nosim jako dugo.

RASPRAVA NA INSTAGRAMU Ljuti me kada se zatucani ljudi mešaju u tuđe izbore Nedavno je tvoj odgovor jednoj gospođi na Instagramu mnogima izazvao smeh nakon što ti je "savetovala" da "rodiš dete i ne ostaneš sama". foto: Printscreen/Instagram - Nije mi to bilo smešno, u jednom trenutku me je i naljutilo i realno ne odgovaram na komentare koji u meni izazivaju tako negativne emocije i neslaganja. Pustim ljude, otvoren mi je profil, pa ko ima potrebu neke stvari da adresira, neka izvoli. Retko kad reagujem ukoliko vidim da sa nekim nisam na istoj talasnoj dužini, samo izignorišem. Ovo je tema koja mene generalno mnogo ljuti. Živimo u 21. veku i da se neko usudi da bude toliko plitak, zatucan i bezobrazan da se meša u nečije lične izbore i slobode i ograničavanje istih - samo najgore od mene može da dobije. Naravno da se dešava ženama, već od dvadesete, da krenu pitanja i od porodice, familije, dušebrižnika - a kad će dete, kad će muž, a kad će drugo dete. Volela bih da se svi koncentrišemo, ako nam je stalo do nekoga ili smo veoma radoznali, da se držimo pitanja "kako si, šta želiš".

Kurir.rs/Jelena Stuparušić/Foto: Damir Dervišagić

Kurir