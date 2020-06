SLAVLJE U KUĆI SLAĐE ALEGRO! Podelila radosne vesti, od priziora zastaje DAH! Čestitke samo pristižu! (VIDEO)

A bilo je vece kao i svako drugo.Masa i meda, Mila i Lola i tako u krug, kupanje i uspavljivanje.Pricala mi je pesmice i prepricavala dan, zaspale smo skupa, njena ruka u mojoj.Htedoh samo da predjem u svoj krevet ali me Zoka saceka u mraku ❤🎂. Imala sam planove za ovaj divan dan, ali celokupna situacija oko nas nalaze da slavlje odgodimo za neko malo lepse vreme.Moje slavlje je njeno i njegovo zdravlje, njihov osmeh i radost.A vi dragi moji cuvajte se u ovo "ludo" vreme.Zivi i zdravi mi bili.❤❤❤ Hvala nasem @todorovicmarko83 za danasnju akciju😊👍

A post shared by Sladja Allegro (@sladja.allegro) on Jun 27, 2020 at 4:10pm PDT