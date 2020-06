ĐORĐE DAVID DUGO SE KRETAO UZ POMOĆ ŠTAKA! Pobedio je koronu pa polomio nogu, a onda je došlo do DISBALANSA ORGANIZMA?

Đorđe David početkom ove godine imao je upalu pluća, a nešto kasnije bio je hospitalizovan zbog koronavirusa. Međutim, pošto je pobedio Covid-19 njegovim mukama nije bio kraj - polomio je nogu kada je otišao na jedno gostovanje.

Iz tog razloga, roker se dugo kretao uz pomoć štaka, što je po svemu sudeći i te kako ostavilo posledice na njegovo svakako narušeno zdravlje.

"Jako me boli leva tetiva, koleno, skočni zglob, kao da imam upalu celog tela zbog načina na koji hodam. Došlo je do disbalansa organizma, ali dobro, srediće se", ispričao je Svetu jednom prilikom on, prenose domaći mediji.

