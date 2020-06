UDARIO JU JE DEČKO IZ NEMAČKE, PA SE ISELILA IZ STANA: Aleksandra Bursać iznela svu INTIMU, a viđala se i s ovim GLUMCEM

Aleksandra Bursać otkrila je sve što njeni fanovi nisu znali o njoj i pristala da ide na poligraf.

Da li je istina da vas je biznismen iz Nemačke s kojim ste bili u vezi pretukao uoči festivala gde je trebalo da nastupate?

- Kakvo pitanje... Ne.

Odogovor pevačice ipak nije bio istinit, pa je objasnila:

- Došlo je do fizičkog kontakta, ali me nije pretukao. Tako da, to je sve. Nisam slagala. Udario me je, ja sam napustila i stan i njega i izvukla se iz toga na vreme.

Da li ste počeli da nastupate sa 16 godina?

- Jeste, na nagovor Marine Visković sam otišla, radila sam njenu zamenu i svidelo mi se.

Da li ste dugo bili u depresiji zbog viška kilograma?

- Nisam bila u depresiji, nikad nisam bila preterano buckasta. Imala sam 2,3 kilograma viška jer imam insulinsku rezistenciju.

Da li vam je nedostajala očinska figura jer ste odrastali bez oca?

- Jeste, nedostaje mi sada i uvek će.

Da li vam se često nabacuju gazde diskoteka gde nastupate?

- Ne.

Ipak, njen odgovor nije bio istinit.

- Moguće da je bilo tako ranije. Sada više radim privatna veselja, pa je glupo da se mladoženja udvara na svadbi (smeh).

Da li ste izdržavali bivšeg dečka Zorana Uglješića?

- Da. Skoro u svakom smislu. Živeo je kod mene, nije imao posao, jako je ružno što to kažem, ali moram, ne smem da lažem.

Da li vam je Anđela Veštica pretila kada se u javnosti pročulo da se dopisivala sa vašim dečkom?

- Nije pretila, nismo se ni čule. Devojka nema ništa s tim.

Da li ste se viđali sa Lukom Racom?

- Ne.

Kada je poligraf pokazao da odgovor nije istina, Aleksandra je obrazložila.

- Ne znam odakle vam ta informacija. On je divan dečko, bili smo na jednoj kafi i to je to. Pozdravljam ga.

