OPASNICIN BIVŠI IZGUBIO NOVAC ZA STAN ZBOG NJE: Opustošila mu novčanik, pa pokušala da prevari i njegovu familiju!

Drage moje, baš sam vas se uželela! Jedva sam čekala da vam ispričam dve top priče, friške, od ove nedelje. Prva se tiče jedne popularne porodice koja je učestvovala u nekim novčanim prevarama, a zvaćemo ih Evrići.

A glavnu ulogu zapravo ima stric jedne naše pevačice, neka bude Opasnica, koji je prevario njenog bivšeg muža i njegovu sestru. Vala, i Opasnica je učestvovala u tome jer je bila gladna novca, a i dan-danas je tako. Jedino je zaova Opasnice bila pametna, pa je povukla novac uložen u biznis. Međutim, njen naivni bivši muž izgubio je sve evre koje je štedeo i od kojih je trebalo da kupi stan. Muke su nastale kad je Opasnica, umesto da podvije rep i ćuti kad joj već nije ništa rekao, nastavila da glumi žrtvu. Žestoko su se na kraju posvađali zbog izgubljenog novca i prevare u kojoj je učestvovala, ni njena zaova ne želi više toga da se seti. O bivšem da i ne govorim, on se ni danas nije skućio zbog toga što ga je navukla da da novac njenom stricu prevarantu. Glavna akterka druge priče je jedna pevačica, koju ćemo zvati Prepodobna Bombonica, a koja mnogo voli da bude u medijima, ali se pravi da nije tako. Ona se u javnosti predstavlja kao prava svetica, a zapravo je bila s mnogim muškarcima na početku karijere da bi se probila do vrha. Međutim, jeste se malo smirila, pa je sad valjda zbog svojih vragolija postala ljubomorna i plašljiva da će joj neko preoteti muža. Poslednji put napravila mu je skandal pred komšijama kad se vraćao kući. Ona ga je čekala na ručku, a on se nije čak ni javljao na telefon kad ga je zvala XY puta. Tako je Prepodobna Bombonica odlučila da preuzme stvari u svoje ruke, pa mu je instalirala aplikaciju preko koje ga prati. Što je sigurno, sigurno je, samo ne znam šta će ako ustanovi da je vara, jer se radi slike poštene žene u javnosti sigurno neće razvesti. Eto, to vam je to za ovu nedelju. Idem da šnjuram, iznenadiću vas i u sledećem broju!

foto: Kurir

Kurir.rs/Foto: Kurir

Kurir