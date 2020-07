OVO JE MUŠKARAC KOJI JE PROSIO ROMANU: A dete napravio drugoj ŽENI! Ova ljubavna priča je UNIŠTILA Panićku

Pevačica Romana Panić našla se u centru pažnje od trenutka kada je uhapšena u Australiji zbog pljački bankomata koje je organizoala sa emotivnim partnerom Filipom Mrkajićem.

Kao što bi mnogi rekli, prijatelji nas posle porodice najbolje poznaju, te je tako Romanin dugogodišnji svedok brojnih životnih momenata, Dragan Brajović Braja, povodom hapšenja prijateljice izjavio kako izgleda kada se njegova drugarica zaljubi:

"Romana Panić je dobar čovek, iskren prijatelj, ali kako sam joj oduvek govorio "glupo žensko", jer izbor muškaraca joj je bio blagoužasan oduvek. Dosta joj je njene muke, ne osuđujte ženu koju ne znate" napisao je kompozitor na svom zvaničnom „Tviter“ nalogu. Međutim, kako je završena najveća Romanina ljubav zbog koje je doživela ogromno razočaranje.

U njenom životu moglo bi se reči da je imala dve velike ljubavi, prvu Sašu Radojčića sa kojim je bila u perodu od svoje dvadesete do tridesete godine. Posle nekoliko meseci upoznaje kiparskog advokata Fotosa Pitađisa, a on je veoma brzo osvojio Romanino srce. Ali i medijski prostor.

Tako su brojni mediji već posle šest meseci zabavljanja imali prilike da ga vide kako zajedno sa njom sedi na konferenciji za novinare gde se predstavljao kao izvršni producent, a povod događaja je bilo predstavljanje dve nove pesme.Ubrzo je numera koju je predstavila „Još te koštam“ postala veliki hit. I sve je izgledalo kao iz bajke, prvih osam meseci veze kleli su se na večnu ljubav, u javnosti su se svuda pojavljivali zajedno, a onda je jedan odlazak na Kipar promenio sve. I veza je preko noći postala turbulentna.

Odigralo se sve kao na filmu. Kako je svog dragog želela da iznenadi i ne kažemu da dolazi, Romana je spakovala kofere i uputila se 1450 kilomentara do Fotosa. Kada je sletela na aerodrom, taksijem je došla do kuće, a onda mu je zakucala na vrata. Vidno iznenađen je otvorio vrata, a onda joj je saopštio da ne može da uđe unutra, a Romana je posle brojnih pokušaja shvatila da ne može da uđe u stan kod svog dečka, te da će joj društvo praviti prazan krevet u obližnjem hotelu gde je otišla da prenoći. Međutim, istina je bila potpuno drugačija, jer se u njegovoj sobi nalazila voditeljka Jovana Simić sa kojom je Fotos neko vreme bio u emotivnoj vezi.

Jovanu je upoznao na promociji koju je nekoliko meseci ranije pravila Romana, a tada su razmenili brojeve telefona i započeli njihovu priču. Već sutradan Jovanu je ispratio na avion, a Romana je stigla u njegov dom. Nekoliko meseci kasnije, Fotos saopštava Romani da njegova druga devojka čeka dete, te pevačica 2010. godine stavlja tačku na tu ljubav. Vidno razočarana i u depresiji pomoć traži na vratima psihijatra, pisala je tih godina beogradska štampa. U medijima nije mnogo htela da priča o raskidu, već je samo jednom prilikom izjava:

"To pitanje zaista izbegavam već duže vreme. Ta veza je završena pre dve i po godine i nismo u kontaktu posle raskida" rekla je Romana tih godina. Ubrzo ulazi u rijaliti program „Farma“, a pre ulaska saznaje da se njen bivši dečko, oženio glumicom Nikoletom Karom. Nekoliko meseci Romana provodi u popularnom programu, a ubrzo a napušta, te mediji ponovo spekulišu da se pomerili sa Fotosom, ali posle nekoliko meseci shvataju da ipak ne mogu da budu u vezi, a Romana započinje vezu sa devet godina mlađim fudbalerom Zoranom Šupićem, koji je tvrdio za medije da nisu u ljubavnoj vezi, već da je bio sa pevačicom, samo kako bi se pojavio u novinama. Ubrzo ga je bivša devojka tužila za klevetu i uvredu.

Romana je davne 2013. ispričala:

"Samo što sam stigla iz Atine, zazvonio mi je telefon. On me zove i kaže da svima ispričam kako mi više nismo zajedno. Ja ga pitam o čemu se radi, a on mi kaže kako je među nama sve u redu, ali niko ne sme da zna da smo zajedno. Navodno, zbog računa, Interpola... Nismo se onda videli mesec dana, ali smo posle tih mesec dana opet bili zajedno... Ja sam opet otišla na Kipar, ali čim sam sletela, on me zove da mi kaže da ne smem tu da budem i da odmah moram da se vratim nazad. A ja iznajmila auto, rezervisala hotel... Ženo, znaš li čega je tu sve bilo?! Zabranio mi je da idem u Grčku! Onda se pojavila neko druga devojka... On je pričao da nema drugu, da je sve zbog nekog novca i papira. A ta devojka, Jovana, rodila mu je dete 13. aprila. Prosio me je, iako je drugoj napravio dete. Rekla sam mu da se skloni iz mog života, da me zaboravi... Da me više ne zove. Ta Jovana se posle udala za drugog. Prošle godine se i on oženio" sa setom u glasu zaključila je Romana.

