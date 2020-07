NISAM S NJOM U KONTAKTU: Andreana je sa njim napravila HIT, šuškalo se da su u SVAĐI, a Emir otkrio kako stoje stvari!

Emir Đulović i Andreana Čekić navodno su se posvađali, a sada se oglasio pevač.

On sada oštro demantuje ove navode i kaže da je pevačicina odluka da se odalji od njega.

"Velika je razlika između toga da nismo u kontaktu i da nismo u svađi. To je to. Sa mnom retko ko može da bude u svađi, tako da ne znam šta se dogodilo sa Andreanom Čekić. Nismo više u kontaktu njenom odluku. Nije u kontaktu ni sa nekim od mojih saradnika. Ne bih sebi to dozvolio nikada u životu da je pljujem", kaže Emir.

S obzirom na to da su tokom izolacije pevači imali velike gubitke, pevač se ne žali, jer kako sam kaže navikao je da živi skromno.

"Ne možemo se lagati, svi smo imali velike gubitke. Momak sam koji sam navikao na sve situacije, kada i imam i nemam. Zamisli kada izgubiš između trideset i četrdeset datuma, svako je od nas nešto uštedeo i imamo prostora sada da to rasporedimo", kaže Emir.

