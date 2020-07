NEK SE SELI ODAVDE, TAKVA NJUŠKA NIJE ZA NAS! Komšije oplele po Tijani Ajfon, a dekica otkrio sve njene TAJNE RAZGOVORE

Jedna od najkraćih ulica u beogradskom naselju Zvezdara i ujedno najfrekventnija. Baš u njoj se nalazi zgrada u kojoj živi Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon.

Komišije izlaze iz obližnjih, ali i njene zgrade, ali za razgovor o njoj baš i nisu raspoloženi. Reklo bi se da nisu srećni što u njihovoj ulici živi trenutno najpoznatija starleta, koja je zbog optužbi za prostituciju nedavno izašla iz zatvora.

foto: ATA images

Oni koji su i pristali da pričaju nisu želeli da se fotografišu uz objašnjenje da im ne ide u prilog da se nađu na istoj strani s njom.

"Došli ste zbog te. Ona je bruka i sramota. Čitam po novinama zbog čega su je hapsili. Nemam reči. Užas", ljuto je dobacila žena iz obližnje zgrade.

Za razliku od nje, jedna mlađa devojka ljubazno je stala da kaže da često viđa Tijanu u kraju, ali da nije baš bliska sa njom, tako da ne zna detalje o njenom privatnom životu. Ističe da je baš nije viđala sa momcima da ulazi u zgradu, ali da je kod nje u salon često išla.

foto: ATA images

"Ona ima frizerski salon tu iza ćoška i često odem. Videla sam je nekoliko popričala sa njom. Ona je meni simpatična devojka. Duhovita, zabavna. Kada god je vidim, ona je nasmejana, pozitivna i širi takvu energiju. Njen život njena stvar. Zašto bi nekoga zanimalo šta radi. Nikog od nas nije ovde ugrozila. Kada odem kod nje u salon, oni su ljubazni, odrade mi to zbog čega sam došla i ne opterećujem se pričama rekla-kazala", rekla je devojka.

Nešto naklonjeniji Tijani bili su momci.

"Ona je faca. Ona nema zlu dušu. Dobra je. Uvek je nasmejana, sa svima stane da se ispriča. Meni je ona prava lafica. To što je sada upala u taj problem, šta da se radi. Eto, rešio se. Svako ima pravo na grešku. Nikoga od nas iz komšiluka nikada nije ugrozila. Za to postoje odgovorna lica. Nama je važno da je ona sa nama korektna, da nam ne stvara probleme, a to za sada nikada nije uradila", naglasio je jedan mladić.

foto: ATA images

U blizi Tijaninog stana nalazi se veliki broj prodavnica i uslužnih objekata, pa smo tako pitali jednu gospodu iz obližnje pekare da li Tijana dolazi po hleb, na šta se ona prvo nasmejala.

"Meni je u početku bilo žao tog deteta jer sam mislila da je mlada, a da je, eto, roditelji nisu vaspitali i da radi ono što je u kući naučila da nije sramota. Kada je odrasla i kada sam već bila sigurna da zna da razlikuje dobro od lošeg, više nisam imala opravdanja za nju. Žao mi je samo što deca iz komšiluka na nju gledaju kao na neku javnu ličnost i bojim se da im ne bude uzor. Znate, lako deca pomisle da je ona uspešna kada vide kako se oblači i u kakvim automobilima se vozi. Volela bih da se ona odseli odavde, nije ovo kraj za takve njuške", kaže gospađa iz pekare.

Jedan komšija srednjih godina se zaustavio da pita da li smo došli zbog Tijane Ajfon jer je mesec dana glavna vest.

"Ona opušteno priča o provodu sa momcima, ali nikada čime se bavi. Čujemo je kada priča na mobilni jer je veoma glasna, a i kada sedi u obližnjim kafićima. Ona ne obraća pažnju ko je sve sluša, tako je jednom pričala kako se napila i svašta radila u jednom hotelu na Kopaoniku, pa su je zvali sa recepcije da je opomenu. Pričala je opet kako se provodila sa prijateljicama u nekom apartmanu, a tu pored spavalo neko dete, pa je otac dolazio da se žali. Ma svega se možeš od nje naslušati. Nije nju toga sramota, ona se time hvali", rekao je čovek koji živi blizu Tijanine zgrade.

JADNA MAJKA ŠTA TRPI ZBOG NJE "Ta mala očigleno želi pažnju po svaku cenu. Jadna majka zbog nje mora da trpi. Ona se ponaša kao puštena sa lanca. Nikada se se neće opametiti. Eto, otvorila je salon i umesto da posveti tome, ona pravi sebi probleme na svakom koraku. Vidim tu kada prođem, momci joj iz kola dobacuju raznorazne prljavštine. Užas, da jedna devojka to sebi dozvoli. Jeste atraktivna, ali mora da bude dama. Ipak je ona žensko. Jednoj devojci ne priliči da se ponaša razuzdano", rekla je jedna starija gospoda. foto: ATA images

