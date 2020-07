JANJUŠ OTKRIO PRAVU ISTINU O BRAKU SA ENOM JANJUŠEVIĆ! Javno ju je prevario, a sad obelodanio sve! Njegove reči BOLE

Marko Janjušević Janjuš otkrio je pravu istinu o svom braku pa priznao da je Ena Janušević jedina žena koju je voleo u životu.

"Je l' si ti bio srećan u braku?" bilo je pitanje za Janjuša.

"Jesam... Majke mi moje, jesam! To je jedina osoba koju sam ja voleo ikada u životu" priznao je Janjuš u emisiji "Magazin In", koji je dao zanimljiv odgovor i na Sanjinu konstataciju da će Maji biti teško ukoliko on posle "Zadruge" bude pokušao da se vrati ženi.

"Neće se to desiti, draga Sanja! Ali, ne mogu ni da kažem da ću biti sa Majom" objasnio je Janjuš.

