EDIS POSLAO ZILHI PORUKU PREKO BIVŠEG ZADRUGARA: Evo šta mu je Fetić ŠAPNUO! Dragana će doživeti FRAS!

Bane Čolak tvrdi da je Fetić je imao za njega tajnu poruku koju ga je zamolio da prenese Zilhi.

Bvši rijaliti učesnik tvrdi da Edis igra ozbiljnu igru.

"Kada sam izlazio, pozdravio se sa mnom i šapnuo mi da pozovem Zilhu i da joj kažem da ga sečeka, da je voli i da čuva decu, a da on brzo stiže", otkrio je nekadašnji učesnik rijalitija za "Star" prenose mediji, pa dodao:

foto: Instagram screenshot

"Doduše, kada sam izlazio i kada mi je to rekao, nije bio sa Draganom, oni su kao odlučili da više ne budu zajedno, pa sam poverovao da se pokajao, ali sada vidim da nije. Sreća što nisam zvao Zilhu, da se blamiram."

"Mogla je žena da pomisli da je ja lažem i izmišljam. Ovamo joj prenosim kako je Edo voli i da ga čeka, a on sa Draganom ispod jorgana. Ni Dragana mi nije jasna, ja sam sa njima bio okej, a onda su počeli da me uvlače u tu priču, kao ja muvam Draganu, a ja sam bio tu da je utešim kao drug. Iskreno, bio sam šokiran kada sam video kako Zilha izgleda, a Edo tako lepu ženu vara, i to javno. Kada su mi pričali kako je njihova veza počela, to je smehotres ozbiljan. Ja sam pravio gluposti, ne kažem, ali Edo...", nastavio je priču Čolak.

"Bilo bi super kada bi mu Zilha oprostila zbog dece, ali vidi se da je ona žena na mestu i da nema šanse da bilo šta više sa njim ima. A, iskreno, ni Dragana ga napolju neće trpeti", zaključuje Bane.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/K.Đ/Star, Foto: Printscreen/Instagram

