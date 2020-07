LUNA OTKRILA DA SE VIDELA SA ANDREJOM! Pričala o porodici i Marku: Povlačim se, psihički moram da se dovedem u red!

Luna Đogani je otkrila da se videla sa Andrejom Atijasom, a onda pričala o porodici i Marku Miljkoviću.

"Muzika mi je nedostajala, privikavam se, ali dobro se osećam", rekla je za početak Luna.

"Kada sam izašla neke stvari su mi jasnije, a neke su mi olakšavajuće. Mislila sam da me baš niko neće razumeti. Svi su nekako shvatili moje ponašanje, nemam toliku osudu ljudi koji me poznaju. Razumeli su me.", rekla je Luna., pa istakla da je pogrešila što je ušla u Zadrugu.

"Moja greška je bila što sam uopšte ušla. Moj prvi razlog ulaska je bio da sačuvam Marka. Krivim Gagija i Anabelu jer su neke stari mogle da budu drugačije. Teško mi je kad su u takvom odnosu. Najviše mi je žao Nine. Pitala sam je da li je ljuta, i da li mi zamerila nešto. Ona je pedobra devojka. Rekla mi je sve što mi je zamerila, nije ljuta na mene. Najteže joj pada što su Gagi i Anabela u lošim odnosima. Plakala je kad sam joj pokazala klip svađe, osetila sam njenu bol i baš mi je bilo teško." pričala je Luna.

Đoganijeva je istakla da ju je Marko ispoštovao nakon njenog izlaska.

"Ja sam rekla Marku da se ne raspravlja sa njima, vidim da me je ispoštovao maksimalno. Možda ću biti sa Markom ceo život, mozda ne, ali oni su moji roditelji. Marko nije trebao da uradi neke stvari", rekla je Luna pa otkrila da se videla sa Andrejem.

"Videla sam se sa Andrejom, išli smo na ručak. On me je razumeo, nije mu se svidelo moje ponašanje. Pružio mi je ruku podrške. Brine se za mamu, nije ljut na nju. On je voli i poštuje", rekla je Luna.

Ekskuzivno je otkrila da se povlači na neko vreme.

"Neko vreme ću se povući, to će biti veme koje će meni da odgovora. Ne znam na koliko, psihički moram da se dovedem u red. Nije me sramota da kažem da ću potražiti pomoć stručnog lica. Potreban mi je odmor, odlazim na jedno mirno mesto gde neće biti telefona i ljudi. Nadam se da će svi razumeti. Marko će biti deo svega toga", rekla je Luna u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Kurir.rs / M.M.

Kurir