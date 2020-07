TEODORA NEĆE DA OTKAŽE NASTUPE, BAŠ JE BRIGA ZA SITUACIJU: Rijaliti zvezdu osuđuju fanovi i kolege! (FOTO)

Teodora Džehverović našla se na meti ljudi koji su je osudili što, bez obzira na koronavirus, ne planira da otkaže nastupe.

Bivša učesnica "Zadruge" na društvenim mrežama najavljuje tezge i objavljuje fotografije sa nastupa. Zbog toga su joj mnogi pisali negativne komentare na Instagramu, koje je uredno brisala, ali je onda napisala saopštenje.

- Pošto mi je stiglo nekoliko poruka na temu kako mogu da nastupam sada kada je ovakva situacija. Dragi ljudi, ja nikoga ne teram da dođe na moj nastup. Svako u životu treba da radi kako misli i kako oseća. Jedini način da vam se apsolutno ništa ne desi jeste da sedite po ceo dan kod kuće, sami.

Neće vam pomoći ni to što ćete biti samo u okruženju od 100 ili 500 ljudi, niti to što nećete posle 23 sata da idete u klubove. Ja ne mogu da dozvolim sebi da me obuzme panika i želim da budem najpozitivnija u ovom trenutku. Ne radi se o parama, već o želji za radom, jer mene moj posao pokreće. Ne bojim se korone i nemojte me osuđivati zbog toga - napisala je Teodora, koja je posle ove objave samo još više navukla gnev ljudi na društvenim mrežama.

- Ali "ne bojim se korone"! Nikog ne zanima čega se ti bojiš, nego koliko ljudi može da umre jer se ti, pobogu, ne bojiš! Koliko je bezobrazna i drska ova devojka, sačuvaj bože. Da li je moguće da je napisala ovakvu glupost? Ona se ne plaši korone i neme veze što će možda nekome drugom da je prenese. Zašto je neko ne uhapsi i ne kazni jer ugrožava druge ljude - glasili su komentari na internetu.

Nikolina Kovač: Vredi se žrtvovati foto: Instagram screenshot - Trebalo bi svi da damo doprinos celokupnoj situaciji, ako je potrebno da se ispoštuju mere kako bi nam svima kasnije bilo bolje i kako bi se život posle određenog perioda vratio u normalu, vredi se žrtvovati zaista.

Ivan Gavrilović: Teodora, obuzdaj se! foto: Sonja Spasić - Mladi izvođači trebalo bi da se obuzdaju jer nije pitanje da li se ona ili bilo ko drugi boji, nego ne smeju mladi da izlaze na mesto koje sigurno izaziva prenošenje virusa. Takav poziv je vrlo opasan i pokazuje koliko svako misli da je mnogo bitan, a ne misli o posledicama. Tako da je ovaj poziv na koncerte za kaznu i tu se vidi sva bahatost i samoživost mladih ljudi, koji nemaju ama baš nikakvu svest niti obzira prema molbi lekara i svih bolesnih ljudi da se malo smiri situacija zbog virusa.

Kija Kockar: Vlada odlučuje, a ne Teodora foto: Printscreen/Instagram - Vlada je ta koja odlučuje hoće li klubovi biti zatvoreni, dokad i koliko, a ne Teodora. I u tom slučaju, pevači su najmanje krivi jer gazde klubova, ukoliko im je dozvoljen rad, oni će raditi sa nekim di-džejom, radnim pevačem, uvek će se naći neko i taj klub će biti pun. Pitajte se što narod dolazi onda! Neće nedolazak nekog pevača bilo šta promeniti! E sad, na stranu to, pogledajte u Beogradu - uvedene mere da klubovi rade do 23 sata, a klubovi napravili žurke preko dana. Pa ne napada virus od 23 sata! Znači, dođemo na isto! Ja sam za to da se uvede potpuna zabrana ili da se sve pusti da radi. Ugostiteljstvo je svakako najviše pretrpelo.

