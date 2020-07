KIJA PROGOVORILA O PREKIDU KONTAKTA SA MATOROM: Ne dugujem joj OBJAŠNJENJE! A onda ŽESTOKO oplela po Anabeli i Luni

Nakon što je do javnosti došla informacija da Kija Kockar i Jovana Tomić Matora više nisu u kontaktu, rijaliti zvezda je istakla da smatra da je pevačica ljuta na nju zbog Lune Đogani i Anabele Atijas.

Kija, ipak, nije želela podrobno da komentariše celu ovu priču, ali je potvrdila da više ne razgovara sa Jovanom.

"Srela sam je slučajno u nekom restoranu. Ali me stvarno više ne zanima da nastavljam druženje sa njom. Ne dugujem ni njoj, ni javnosti nikakvo objašnjenje. Sve je jasno, nema ljutnje. Svako bira" izjavila je Kockareva za "Star", a prenose mediji.

Kada je reč o Đoganijevoj i Atijasovoj, pevačica, takođe, nije bila mnogo rečita.

"Morate Anabelu da pitata da li je njeno izvinjenje bilo iskreno ili ne. Njeno izvinjenje me uopšte ne zanima. Što se tiče njenog i Luninog odnosa, to je tužno. Sve i da je sve to što rade zbog popularnosti i para, tužno je. I da je stvarno tako, tužno je, ali na jadan način tužno" smatra Kija.

"Mislim da to svi misle. Prestala sam da gledam to. Zahvaljujem se Bogu što imam moju divnu majku i što ona ima mene" dodala je Kockareva, da bi se naposletku osvrnula na Lunine tvrdnje da je ona kriva što joj je propala muzička karijera.

"Poslala sam joj opomenu pred tužbu. Posle toga više nikad nije pomenula to. Anabela je u njeno ime rekla da se kaje za svoje reči jer su to neistine očigledno. Neću je tužiti. Ne udaram kada su ljudi dole. Osim ako ne nastavi."

