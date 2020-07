OVAKO JE STVARNO PROTEKAO PRVI SUSRET LUNE I ATIJASA! Sad samo na Marka misli i knedla joj je u grlu! EVO ZAŠTO!

Luna Đogani otvorila je dušu pa progovorila o prvom susretu s Atijasom, kao i o tome šta su joj sestre Nina i Blankica zamerile.

"Iako sam mislila da je Andrej ljut na mene, ipak sam očekivala da će me razumeti i podržati. On mene voli kao svoje dete! Znači mi što generalno imam podršku cele porodice", istakla je ona pa naglasila da je razgovor sa očuhom trajao dugo, te da je uspela da dođe do bitnog zaključka.

"Meni je porodica svetinja, što nažalost nisam pokazala u ovoj sezoni", rekla je ona s knedlom u grlu.

"Desili su se takva situacija i splet okolnosti u rijalitiju, gde je teško da bilo šta bude kako treba, ali mi je drago da je sada sve u redu", izjavila je bivša zadrugarka i dodala da se nada da će svi akteri ove drame moći da "nastave tamo gde su stali".

"Samo da svi izbacimo iz sebe to što nas muči i tišti i da napokon živimo u miru", rekla je Luna, koja je osim razgovora sa očuhom morala i da razgovora sa sestrom Blankicom.

"Blankica je spavala u mom stanu, nije htela da se odvoji od mene! Rekla mi je da me voli najviše na svetu, da je ponosna na mene i da sam ja njena najbolja sestra", kaže Luna i dodaje da je i sa sestrom Ninom prisnija nego pre.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

S druge strane, bivša zadrugarka većinu svog vremena provodi razmišljajući o dečku Marku Miljkoviću, koji je još uvek na rijaliti imanju u Šimanovcima. Svako malo, posvećuje mu objave na Instagramu, a poslednju je potpisala rečima jedne pesme iz filma "50 Shades Darker".

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Alo/Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Kurir